La Junta adjudica la reparación del muro norte de la explanada del puerto de Punta Umbría (Huelva)

Puerto pesquero de Punta Umbría. - JUNTA DE ANDALUCÍA

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 15 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), ha adjudicado por 409.343 euros a la UTE formada por Apimosa. y J.Campoamor. las obras de reparación de la estructura del muro norte de la explanada del puerto de Punta Umbría y la adecuación funcional de su entorno. Las obras tendrán una duración de tres meses una vez comiencen los trabajos.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha destacado esta intervención que supondrá una "mejora sustancial de los servicios para el sector pesquero". Unas obras que "va más allá de una reparación, ya que mejorará la accesibilidad, la iluminación y la sostenibilidad de las instalaciones", ha indicado en una nota.

Esta intervención se centrará en la reparación estructural de muro norte de la explanada del puerto de Punta Umbría y la adecuación funcional de su entorno. Se estabilizarán los muros norte y este, se dará continuidad al cantil, se ejecutará el tramo de losa sobre la estructura, se retirará la caseta de punto limpio para sustituirla por una nueva y montar otra simular que sirva de apoyo a la explotación.

Por último, se instalará un nuevo noray que permita a los barcos pesqueros atracar más cerca del extremo norte del muelle, se iluminará adecuadamente el área entre el punto limpio, el arranque de la pasarela al pantalán flotante y el nuevo noray, así como el cantil del muelle de atraque. Para la estabilización de los muros se ejecutarán micropilotes con inyecciones que consoliden los terrenos existentes bajo la cimentación.

En el caso de la parte del muro que presentan mal estado y desprendimientos se demolerá, se limpiará con medios manuales y se reparará con mortero. En las zonas en las que el muro presenta fisuras, en primer lugar, se prepararán éstas para sellado mediante medios mecánicos, estableciendo forma de V, saneando y realizando una limpieza integral y posteriormente se realizará un sellado manual de las fisuras mediante inyección de resina epoxídica fluida.

La comunicación peatonal entre el muelle y el pantalán flotante se realiza mediante una pasarela articulada de 15 metros de largo y 1,5 metros de ancho útil. La estructura de la pasarela está formada por dos celosías resistentes laterales y una plataforma que sustenta el piso. Para la ejecución del cantil y losa previstas se deberá soltar la pasarela; se realizará un apoyo y anclaje provisional, para posteriormente proceder a la ejecución del cantil y losa previstos, quedando la pasarela anclada al muelle recrecido.

La caseta de punto limpio actual se desmontará y se instalará una nueva sobre la explanada recrecida que tendrá dimensiones similares a la existente, tanto en planta como altura. Junta a esta instalación, se situará una caseta que tendrá la función de apoyo a la explotación del puerto con una longitud de cinco metros, una altura y anchura idénticas a las del punto limpio.

La actuación contempla la mejora de la iluminación de la zona consistente en la colocación de una columna troncocónica de nueve metros de altura, dispuesta en las proximidades de la zona de caseta de punto limpio que iluminará la zona de acceso a la caseta y al inicio de la pasarela de acceso al pantalán, así como a la zona en la que se ubicará el nuevo noray. Además, se han proyectado una fila de cinco columnas troncocónicas de doce metros de altura, ubicadas en el cantil del muelle para iluminar adecuadamente la descarga de los barcos en el muelle.

Para mejorar la iluminación en la zona del muelle de descarga de la lonja, se sustituirán las luminarias por unas de tipo LED en el eje central de la marquesina del muelle, con luz cenital para evitar deslumbramientos.

Con esta actuación se mejorará además el proceso de control de colonias felinas en la instalación portuaria mediante el empleo de módulos prefabricados dotados de zonas y características que permiten cumplir las necesidades básicas de los gatos callejeros, ayudando y facilitando la gestión por parte de los voluntarios, protectoras, asociaciones y organismos públicos.