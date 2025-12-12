La Junta anima a la población de Huelva a dar "ejemplo en igualdad" con el regalo de juguetes no sexistas y no violentos

Presentación de la campaña del juego y juguete no sexista no violento. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, José Manuel Borrero, y la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Laura Sánchez, han presentado la campaña del juego y juguete no sexista no violento 2025 que cumple este año su 30 aniversario con el lema 'No es solo el juego, es el ejemplo que les das'.

Así, el delegado de Inclusión ha asegurado que "los niños y niñas aprenden no solo jugando, sino también observando cómo actuamos". "Si el ejemplo contradice el juguete, el aprendizaje se debilita. El juego es una vía poderosa de aprendizaje, pero no es autónoma. Si un juguete promueve la igualdad, pero el modelo adulto refuerza roles de género o actitudes violentas, el mensaje se rompe. Por eso, el ejemplo es el regalo más importante que podemos ofrecer" ha dicho.

Para la coordinadora del IAM "es necesario seguir sensibilizando sobre esta cuestión con un mensaje claro y directo: los juguetes y los juegos no tienen género, no están prediseñados para niñas o para niños". "Es fundamental que la infancia juegue con todo aquello que le ayude a sumar y construir su personalidad, en libertad y sin limitaciones. Es un poderoso mensaje de promoción de la igualdad, porque sin conciliación ni corresponsabilidad, no hay igualdad", ha añadido en este sentido.

La campaña del juego y el juguete no sexista, no violento es una iniciativa coeducativa que pone en marcha la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a través del Instituto Andaluz de la Mujer, con el propósito de fomentar la igualdad de género y la promoción de valores positivos en la infancia a través del juego y el juguete, ha indicado la Junta en una nota.

Esta iniciativa tiene como objetivo promover entre las familias y el profesorado una forma de jugar y regalar que "fomente la igualdad, el respeto y la no violencia desde la infancia". No se trata solo de evitar los estereotipos de género o los contenidos agresivos en los juguetes, sino de "educar a través del juego, creando entornos de libertad, diversidad y desarrollo emocional pleno".

El juego y los juguetes tienen un papel "fundamental" en el desarrollo de la personalidad de niños y niñas. No en vano, mediante el juego aprenden a expresar sus emociones y a manejarlas, desarrollan su autoestima y establecen vínculos afectivos con sus iguales y también con las personas adultas. Además, interiorizan valores como el respeto, la igualdad, la solidaridad y la tolerancia. El arraigo de los estereotipos de género puede limitar sus aspiraciones, habilidades y comportamientos, afectando áreas como la autoestima, la carrera profesional y la participación en ciertas actividades, señala la Junta.

Precisamente, por su importancia en el desarrollo de la infancia, el Instituto Andaluz de la Mujer lleva tres décadas apostando por esta iniciativa de sensibilización en el ámbito de la coeducación. Una apuesta que "está dando sus frutos ya que el tratamiento de niños y niñas en la publicidad de juguetes es cada vez más igualitario e inclusivo".

Esta campaña está dirigida a las familias y los centros educativos ya que el IAM considera que, "aunque la educación en igualdad se trabaja de forma activa en los centros educativos andaluces, debe comenzar en los hogares". Cuenta con cartelería, vídeo, cuña de radio, piezas para redes sociales y exteriores, entre otros. Además, hay un plan de difusión en medios de comunicación, redes sociales y en exteriores.

Esta acción supone también una "llamada a la concienciación" de la industria competente para que "contribuyan a la eliminación del contenido sexista y violento de los juegos y juguetes que lanzan al mercado".

Desde el Instituto Andaluz de la Mujer se persigue que esta "no sea una actuación aislada y puntual en el calendario". Se busca una continuidad en el trabajo de sensibilizar a la población sobre la importancia del juego como "función primordial" para el desarrollo humano.

ESTUDIOS

Según la Asociación de Usuarios de la Comunicación, el análisis y seguimiento de la publicidad de juguetes en la campaña 2024 desprende que un 57,6% de los anuncios cuentan ya con presencia conjunta de niñas y niños, frente al 35,1%, en la campaña 2020-2021, por lo que se aprecia una tendencia muy positiva.

Esta tendencia igualitaria es apreciable en casi todos los ámbitos que se estudian: desde la presencia paritaria a los valores, pasando por la locución o la diversidad étnica. Así, la presencia conjunta de niñas y niños en juguetes "tradicionalmente masculinos", como construcciones, maquetas y puzles, es del 80% --igual que en la campaña 2022-2023-- y en la de dispositivos electrónicos un cien por cien --93,8% en la campaña anterior--.

En el caso de los juguetes educativos y electrónicos, la presencia de las niñas crece significativamente: un cien por cien en la campaña de 2024, frente a un 60,8% en la anterior. Bien es cierto que el progreso no es uniforme ya que mientras las chicas se incorporan con fuerza a los anuncios de juguetes tradicionalmente asociados con la masculinidad, esto sucede de forma mucho más débil a la inversa: en los casos de publicidad relativa al entorno doméstico, solo un 25% de ellos cuenta con presencia de niños. Esta cifra se reduce al 20% si nos centramos en los anuncios de muñecas o muñecos.

Además, el papel de los chicos en estos anuncios es generalmente secundario, como observadores o, en el mejor de los casos, ayudantes en el rol que toma la niña que aparece con ellos y protagoniza el spot.