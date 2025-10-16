La Junta anuncia el próximo inicio de las obras de 34 nuevas viviendas protegidas en San Antonio en Huelva capital

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha anunciado este jueves el "próximo inicio de la construcción de una promoción de 34 viviendas protegidas en San Antonio en Huelva", después de haber obtenido la licencia de obras.

Así lo ha manifestado Díaz en Comisión Parlamentaria, cuestionada por la parlamentaria onubense del PP Berta Centeno sobre las políticas de vivienda de la Junta de Andalucía en Huelva. Al respecto, Rocío Díaz ha destacado que esta parcela de San Antonio, que se encontraba en desuso, es la segunda en la capital que se destina a vivienda protegida mediante el sistema de permuta de suelos de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), después de haber construido y entregado ya 48 viviendas en el barrio de Pescadería.

La consejera ha puesto el acento también en que, gracias al Decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda de la Junta de Andalucía, se ha mejorado el proyecto previsto para esta parcela de San Antonio, que podrá contar con más viviendas. En ese sentido, esta promoción se ha acogido a una de las medidas de aumento de edificabilidad, pasando de 29 a 34 viviendas.

De otro lado, también ha anunciado que "en los próximos días" su Consejería adjudicará por 1,6 millones de euros la obra de rehabilitación en tres edificios con 207 viviendas públicas en la calle Valparaíso, en la barriada de La Orden de Huelva, que "esta está considerada una operación de importancia estratégica financiada por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) con cargo al programa Feder Andalucía 2021-2027".

La consejera ha señalado que en la provincia "actualmente se encuentran finalizadas 135 viviendas, en total seis promociones, concretamente 70 viviendas en Huelva Capital, 52 viviendas en Lepe y otras 13 viviendas en el municipio de Puebla de Guzmán.

Asimismo, ha explicado que, además, "está en ejecución una promoción de 30 alojamientos protegidos en el Aracena, 11 viviendas en la calle Doctor Rafael Segovia, en Huelva capital, y 48 viviendas en Punta Umbría" en el marco del programa de fomento del parque de viviendas en alquiler, del Plan Vive en Andalucía, subrayando que "con este programa hemos tendido la mano a los ayuntamientos para que pudieran desarrollar sus planes de vivienda" y ha añadido que estos, "por cierto, llevaban más de una década paralizados" y que el actual gobierno andaluz "ha reactivado".

"Hemos pasado de 200 viviendas en las dos últimas legislaturas socialistas a cerca de mil viviendas en las legislaturas desde que Juanma Moreno es presidente de la Junta de Andalucía. Porque en este Gobierno sabemos que para superar el reto que tenemos todos en materia de vivienda, la colaboración entre Administraciones es fundamental y necesaria", ha subrayado la consejera.

Igualmente, ha destacado las actuaciones desarrolladas por AVRA en la provincia de Huelva a través del sistema de permuta de suelo por vivienda protegida, mediante el cual en el 2023 "se entregaron 48 viviendas protegidas en el barrio de Pescadería de la capital onubense".

"Imaginen si es importante la herramienta que ha dado a los promotores públicos y privados este decreto, porque más familias van a poder acceder a más viviendas y eso es una muy buena noticia. Además el Ayuntamiento de Huelva acaba de conceder una licencia, por lo que próximamente se va a iniciar esta promoción tan importante", ha añadido.

La consejera ha remarcado que todo ello es "otra prueba más de que este Gobierno trabaja por y para los andaluces", apuntando que su "principal objetivo" es "mejorar la calidad de vida de las familias y que puedan acceder, cuantos más andaluces mejor, a una vivienda". "Seguiremos trabajando en esa línea, de la mano de los ayuntamientos, porque creemos y sabemos que es el único motivo y es la única opción que tenemos para poner en marcha más viviendas en Andalucía", ha concluido.

"TOTALMENTE INEXISTENTE CON EL PSOE"

Por su parte, Berta Centeno ha lamentado que la política en materia de vivienda en Huelva "era completamente inexistente con anteriores gobiernos socialistas en la Junta de Andalucía" cuando "no se construía vivienda protegida y la vivienda pública que había estaba totalmente abandonada", con casas "llenas de grietas" que "se anegaban con las lluvias, cayéndose a pedazos llenas de humedades". "Y la Junta de Andalucía, en la época del gobierno socialista, mirando para otro lado y silbando como diciendo a mí que me registren".

"Ni una sola actuación en años y esa era la situación que se encontró el Gobierno de Moreno al llegar a la Junta en 2019. A partir de ese momento, se puso a trabajar para poder dar oportunidades a las personas con menos recursos para poder disfrutar de un hogar al que todos tenemos derecho y desde entonces se han impulsado o construido en Huelva viviendas, algunas impulsadas por la colaboración público-privada y se han implementado también otras medidas que van a facilitar la construcción de viviendas", ha valorado.

Finalmente, Centeno, que ha valorado que Huelva es una ciudad "de tamaño medio, muy agradable para vivir" y que "tiene un futuro muy prometedor con las nuevas inversiones en hidrógeno verde que tenemos en el horizonte cercano", por lo que considera que "con esas posibilidades de crecimiento tenemos que trabajar, como le está haciendo la Consejería, para poder ofrecer oportunidades de vivienda a ese aumento de población y de trabajadores que se van a incorporar a ese nuevo desarrollo".