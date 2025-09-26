Junta y Ayuntamiento de Trigueros (Huelva) analizan incluir Los Palmares en el Inventario Andaluz de Humedales

El delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Pedro Yórquez, y el alcalde de Trigueros, Vidal Blanco, en el complejo Endorréico de Los Palmares, - JUNTA DE ANDALUCÍA

TRIGUEROS (HUELVA), 26 (EUROPA PRESS)

El delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta en Huelva, Pedro Yórquez, y el alcalde de Trigueros, Vidal Blanco, han abordado la posible inclusión en el Inventario Andaluz de Humedales, del complejo Endorréico de Los Palmares, ubicado en terrenos propiedad del ayuntamiento triguereño.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, ambos representantes han destacado los valores ambientales de este espacio lagunar y la importancia de la fauna y la flora de la zona.

De esta forma, el delegado de Sostenibilidad ha dado traslado al Ayuntamiento de esta propuesta que salió del último Consejo Provincial de Medio Ambiente y Biodiversidad, celebrado en la sede de la Delegación Territorial.