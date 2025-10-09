La Junta celebra unas jornadas provinciales sobre evaluación de impacto en salud de los proyectos urbanísticos

HUELVA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de Salud y Consumo en Huelva ha celebrado este jueves unas jornadas técnicas a nivel provincial sobre la aplicación de la normativa de evaluación de impacto en salud (EIS) en el desarrollo de proyectos e intervenciones urbanísticas. Inaugurada por la delegada del ramo en la provincia, Manuela Caro, esta actividad, que se va a llevar a cabo en todas las provincias andaluzas en el marco del décimo aniversario de la incorporación de este procedimiento, ha estado dirigida a profesionales de las administraciones locales.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, el planeamiento urbanístico puede conferir "determinadas características" a las ciudades y municipios, como establecer la superficie y distribución de las zonas verdes; determinar la ubicación de equipamientos y las localizaciones de las zonas residenciales, industriales, comerciales, etc.; facilitar la movilidad activa --peatonalización, carriles bici, aparcamientos disuasorios--; disponer la tipología de las viviendas, o impedir determinados usos del suelo.

Estas cuestiones tienen un "efecto directo" en el día a día de la ciudadanía, y las decisiones que se tomen al respecto "pueden contribuir a que nuestras ciudades sean más saludables". Por ello, la Consejería de Salud y Consumo lleva muchos años prestando atención a este ámbito.

Un porcentaje "muy importante" de la población residente en Andalucía lo hace en ciudades y pueblos, "el 82,4% según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)", por lo que "toda intervención encaminada a mejorar el entorno, la habitabilidad y el disfrute de estos espacios por parte de la ciudadanía contribuirá de manera sustancial a la mejora de la salud, el bienestar y la calidad de vida de nuestra población".

Precisamente, en 2025 se cumplen diez años de la entrada en vigor de la norma de evaluación de impacto en salud, que incluye entre sus ámbitos de aplicación los principales instrumentos de planificación y ordenamiento urbanístico. En este tiempo se ha modificado tanto la legislación de urbanismo como la de evaluación de impacto en salud y se ha acumulado mucha experiencia sobre diversas soluciones efectivas, a la vez que se han detectado algunas oportunidades de mejora.

Por ello, parece el "momento idóneo" para celebrar unas jornadas técnicas con todas las administraciones implicadas para dar un nuevo impulso a esta herramienta de éxito. Las jornadas están promovidas por el personal de los grupos de evaluación de impacto en salud (autonómico y provinciales), se celebran en formato presencial y están destinadas al personal técnico de ayuntamientos y diputaciones que se encarga de diseñar e implementar actuaciones de mejora urbanas.

Asimismo, se ha invitado al personal de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda y al de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente. A lo largo de estas sesiones se van a tratar cuestiones de interés como la interrelación entre salud y urbanismo; el ámbito, contenido y enfoque de las evaluaciones de impacto en salud de los instrumentos de ordenación; la importancia de las consultas previas en el procedimiento administrativo; técnicas y herramientas para realizar la identificación y caracterización de la población potencialmente afectada y para evaluar y priorizar los resultados en salud, así como ejemplos prácticos.

Con esta actividad se presenta una oportunidad para poner en diálogo a quienes trabajan en urbanismo y en salud. El objetivo es escuchar, contrastar ideas y aprender de la experiencia de cada profesional.

El aprendizaje de esta experiencia se compartirá en la página web de la Consejería y Consumo para que cualquier persona interesada pueda consultarlo. La idea es que se convierta en un recurso abierto, práctico y útil que permita dotar de conocimientos a la población en general y así fomentar su participación en los procesos de planificación de su entorno urbano más inmediato.