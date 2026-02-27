Junta destaca en La Palma (Huelva) que la Ley de Espacios Productivos impulsa la modernización de polígonos industriales

Presentación en La Palma del Condado de la nueva Ley de Espacios Productivos de Andalucía (LEPA). - JUNTA DE ANDALUCÍA

LA PALMA DEL CONDADO (HUELVA), 27 (EUROPA PRESS)

El viceconsejero de Industria, Energía y Minas, Cristóbal Sánchez, junto a la delegada territorial del ramo en Huelva, Lucía Núñez, y la alcaldesa de La Palma del Condado, Rocío Moreno, han presentado al tejido empresarial y a los responsables de los espacios industriales de la localidad condal la nueva Ley de Espacios Productivos de Andalucía (LEPA), una normativa llamada a reforzar la competitividad y la gestión de los polígonos industriales andaluces.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, el encuentro, impulsado por la Junta de Andalucía, ha servido para trasladar a empresarios, asociaciones y representantes municipales las principales herramientas que introduce la LEPA, entre ellas la creación de Entidades de Gestión y Modernización (EGM), incentivos económicos para la mejora de infraestructuras y la incorporación de los municipios a la Red de Ciudades Industriales.

Durante su intervención, Cristóbal Sánchez ha destacado que la ley nace del diálogo con el sector empresarial y sindical y supone "un instrumento estratégico para ordenar, modernizar y hacer más competitivos los espacios productivos", subrayando que los polígonos industriales constituyen una pieza clave para el desarrollo económico local y la atracción de inversiones.

Asimismo, la delegada ha incidido en la "importancia" de identificar y poner en valor el suelo industrial existente en la provincia, señalando que la LEPA permitirá actuar sobre déficits históricos en materia de servicios, conectividad o eficiencia energética, además de facilitar el acceso a programas de incentivos específicos para la industria.

Por su parte, la alcaldesa ha valorado la elección de la localidad para la presentación de la norma y ha destacado el "potencial industrial" del municipio dentro de la comarca del Condado, señalando que la nueva legislación ofrece "una oportunidad para consolidar el crecimiento empresarial y generar empleo de calidad".

EJES INDUSTRIALES DE LA LOCALIDAD

La jornada ha puesto el foco en los principales espacios productivos del municipio, entre ellos el Polígono Industrial La Dehesa, considerado el principal enclave empresarial de la localidad y objeto de un proyecto municipal de ampliación de aproximadamente 225.000 metros cuadrados para atraer nuevas inversiones y reforzar su papel como centro productivo comarcal.

También se ha destacado el Polígono Industrial VI Centenario, situado en el entorno de la estación ferroviaria y del casco urbano, donde se concentran naves logísticas y servicios empresariales, así como el Plan Parcial 8 Industrial, que integra parcelas y suelos destinados a actividades industriales dentro del planeamiento urbano.

A estos enclaves se suman zonas de naves dispersas que, en conjunto, configuran el ecosistema productivo local, con presencia destacada de empresas vinculadas a la logística, el embalaje y la agroindustria, además de la conexión con parques empresariales de municipios cercanos del Condado que actúan como espacios complementarios.

La LEPA, que entrará plenamente en vigor en las próximas semanas, prevé incentivos económicos para la mejora de infraestructuras, digitalización, sostenibilidad y seguridad en los polígonos, con el objetivo de profesionalizar su gestión y favorecer la colaboración público-privada.

En este sentido, desde la Junta se ha animado a los ayuntamientos a adherirse a la Red de Ciudades Industriales para aplicar bonificaciones fiscales y agilizar la tramitación de licencias, así como a los empresarios a organizarse en nuevas entidades de gestión que permitan liderar los procesos de modernización.

La presentación en La Palma del Condado refuerza el papel de los espacios productivos como base estructural de la economía local y comarcal, en un contexto en el que la mejora del suelo industrial se perfila como un factor determinante para atraer proyectos empresariales y consolidar el tejido industrial onubense.