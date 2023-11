La Junta destaca partidas en el Presupuesto para el Hospital de la Costa de Huelva y para el Materno Infantil

HUELVA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, ha destacado este jueves que en el proyecto de Ley de los Presupuestos 2024 para la provincia de Huelva aparecen recogidas partidas para la puesta en marcha del Hospital de la Costa Occidental (Chare de Lepe), con 24,8 millones, y para el proyecto del Hospital Materno Infantil --medio millón de euros aproximadamente--, que irá ubicado al lado del Hospital Juan Ramón Jiménez de la capital.

Así lo ha manifestado el delegado en rueda de prensa, en la que ha subrayado que la partida para el Hospital de la Costa Occidental se centra en la dotación de equipamientos, obras para desperfectos y contratación de personal para el inicio de su actividad, algo que se llevará acabo una vez que finalicen las "obligaciones" que hay "por parte de otras instituciones, en este caso el Gobierno de España, para terminar con los accesos".

Por otra parte, con respecto al Hospital Materno Infantil en la capital, Correa ha subrayado que se trata de una consignación presupuestaria para "la finalización del proyecto" y el inicio del mismo, que se enmarca en el marco operativo 2024/2027, de forma que en este ejercicio se dota de 500.000 euros para el proyecto, que "se está revisando" para "sacar la licitación" y "empezar con la obra en el último trimestre del año, si es posible". "Esto es ya una realidad", ha remarcado el delegado.

A este respecto, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, que ha acompañado al delegado en la presentación de estos presupuestos, ha precisado que el Materno Infantil tiene "garantizado" una inversión de 49,5 millones de euros, que están "en el marco Europeo 21-27", por lo que "está prevista una partida que se amplía en cualquier momento porque está garantizado" al estar recogido en el marco.

Correa ha señalado que el proyecto inicialmente "se vio que cumplía, pero había que retocarlo y reformarlo" y es "a lo que se ha procedido, por parte del equipo redactor, a hacer esas reformas y esas adecuaciones. Ahora, ese proyecto está en la consejería para la supervisión, para que cumpla con las condiciones sanitarias que debe cumplir. En el momento en que se termine esa revisión, se procede a la licitación y en cuanto se termine la licitación procederemos al inicio de las obras", ha subrayado.

CHARES DE LA SIERRA Y EL CONDADO

Por otra parte, cuestionado por los proyectos de los chares del Condado y la Sierra de Huelva, Correa ha señalado que "no se han descartado" pero que "se han llevado muchos años parados por parte de anteriores gobiernos" y "cuando hemos llegado nosotros hemos procedido a ver si cumplen con las condiciones, porque incluso alguno está en suelos que no cumplen", por lo que "hay que saber es si esas instalaciones se pueden ubicar dónde estaban inicialmente proyectadas" y "a partir de ahí se comenzará a trabajar con el resto de cuestiones y ver si la ubicación es la correcta".

CIUDAD DE LA JUSTICIA

De otro lado, cuestionado por la Ciudad de la Justicia de Huelva, que no aparece reflejada en ninguna partida, el delegado ha explicado que "primero hay que liberar los suelos" que va a entregar el Ayuntamiento de Huelva a la Junta de Andalucía y, "a partir de ahí proceder a redactar el proyecto" y "ver, en función de la capacidad del suelo, lo que se permite ejecutar ahí".

Por ello, considera que "hasta que el Ayuntamiento no tenga claro la superficie que tiene y no ejecute la urbanización de la misma" y se sepa "el total de superficie y su edificabilidad, no tiene sentido dotar de presupuesto este año" esta infraestructura.