La Junta destina 200.000 euros en Huelva para continuar reparando viviendas sociales que son recuperadas

Actuaciones en viviendas. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), ha licitado un nuevo contrato, que asciende a 200.000 euros en Huelva para continuar con la labor de rehabilitación de viviendas públicas que son recuperadas tras haber estado sometidas a un mal uso o a fines ilícitos.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, en total, ha sido ocho nuevos contratos, uno por cada provincia andaluza, por un importe total de 1.883.087 de euros. La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha señalado que desde el Gobierno de Juanma Moreno "se está redoblando los esfuerzos para dar una segunda vida a estas viviendas públicas".

"Nuestro objetivo desde la Junta de Andalucía es muy claro: recuperar estas viviendas y así garantizar que el parque público de viviendas de la Junta cumpla su función social y esté al servicio de las personas que más lo necesitan", ha manifestado.

En ese sentido, ha añadido que se está trabajando para "acortar al máximo los plazos desde que son recuperadas hasta que quedan listas para acoger a nuevas familias".

Así, la Consejería de Fomento llevará a cabo intervenciones integrales en las mismas, para que vuelvan a estar en perfecto estado y puedan ponerse a disposición de familias que cumplan con los requisitos socioeconómicos. Estos trabajos consisten en reparaciones integrales de las viviendas, así como de los elementos estructurales y zonas comunes de los edificios, como cubiertas, fachadas, ascensores, escaleras, patios, vestíbulos o instalaciones de fontanería, electricidad y ventilación.

Estos contratos se suman a las actuaciones que ya se han hecho este año, cuando AVRA ya destinó más de 1,3 millones de euros en estas adecuaciones de viviendas públicas deterioradas. Estas adecuaciones extraordinarias se suman al resto de actuaciones que cada año venimos desarrollando en el parque público residencial para velar por su conservación y mantenimiento.

La consejera ha añadido que "las políticas de vivienda del Gobierno andaluz no se limitan a velar por el buen estado de este parque residencial, sino que además estamos impulsando su transformación y modernización, haciendo que estas viviendas sociales sean más accesibles y sostenibles". Desde 2019, AVRA ha mejorado la accesibilidad de más de 2.600 viviendas públicas y ha acometido obras de rehabilitación energética en beneficio de más de 2.800.