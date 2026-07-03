La Junta destina 307.000 euros a reparación de daños de instalaciones de uso público de municipios serranos de Huelva

Visita a las obras de reparación y mejora de instalaciones de uso público de municipios serranos de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha destinado 307.000 euros a la reparación y mejora de instalaciones de uso público de los municipios de Encinasola, Los Marines, Corteconcepción, Aracena y Santa Olalla del Cala (Huelva), que se vieron dañadas por el tren de borrascas del pasado invierno. La finalidad de estas actuaciones ha sido hacer de nuevo transitable y seguro el uso de estos espacios, senderos y áreas recreativas para el disfrute del ciudadano.

Según ha indicado la Junta en una nota de prena, el responsable autonómico de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Pedro Yórquez, que ha visitado la zona este viernes, ha explicado que "las obras están finalizadas, a excepción de la que se ejecuta en Santa Olalla, que se encuentra en un porcentaje de ejecución superior al 90 por ciento, por lo que en dos semanas estará ya terminada".

"Para el Gobierno andaluz era importante dar una respuesta a los vecinos para paliar los destrozos que provocaron los temporales del invierno y hemos cumplido con nuestro cometido, de manera rápida y eficaz, dejando estos espacios de gran interés medioambiental en las mejores condiciones para el disfrute de los visitantes", ha finalizado Yórquez.

En la visita también han estado el director Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Antonio José López, y el presidente de la Junta Rectora de este espacio natural, Antonio Plaza, además de representantes de la empresa Francisco Lucas, que ha sido la encargada de ejecutar el proyecto.

Durante la estancia en Aracena, el delegado ha estado acompañado de su alcalde, Manuel Guerra. Igualmente, en Corteconcepción ha sido recibido por su regidor, Javier Ginés, y Encinasola, por la alcaldesa, María Dolores Benjumea.

MÁS DE 3,6 MILLONES DE INVERSIÓN

La Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha invertido 3,6 millones de euros en las obras de instalaciones de uso público, caminos forestales y vías pecuarias en la provincia. De esta cantidad, un total de 1.420.000 euros se ha destinado a la mejora de instalaciones públicas.