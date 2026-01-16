La Junta destina cerca de 735.000 euros a impulsar espacios de ocio seguros para la infancia y la adolescencia en Huelva

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, y la alcaldesa de Valverde del Camino, Syra Senra. - JUNTA DE ANDALUCÍA

VALVERDE DEL CAMINO (HUELVA), 16 (EUROPA PRESS)

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha detallado este viernes en Valverde del Camino (Huelva) que el Gobierno andaluz ha destinado cerca de 735.000 euros, procedentes de los fondos Next Generation, a un total de 24 municipios de la provincia de Huelva, en el marco de la línea de subvenciones de la Junta dirigida a impulsar la creación de espacios de ocio seguros para la infancia y la adolescencia, destinada a entidades locales y sin ánimo de lucro y empresas.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, acompañada de la alcaldesa de Valverde del Camino, Syra Senra, la consejera ha subrayado que, a nivel andaluz, esta línea de ayudas cuenta con una inversión que supera los 6,3 millones de euros con cargo a fondos europeos que, como ha insistido, "corresponden a todos los andaluces".

En el caso concreto del municipio valverdeño, el Ayuntamiento ha recibido una subvención del Gobierno andaluz de casi 30.000 euros, el cien por cien del importe solicitado, para el desarrollo del proyecto 'ODS Joven: Ocio digital seguro joven'. La titular de Inclusión Social ha explicado que "parte de esta ayuda se destinará a la puesta en marcha de actividades de ocio seguro en el ámbito digital, mientras que otra parte permitirá la adquisición de mobiliario y equipamiento, como tablets, pizarras digitales o impresoras, para mejorar las instalaciones de la Casa de la Juventud".

Asimismo, López ha incidido en que el entorno digital y de las redes sociales "han traído muchas cosas buenas", pero "también muchos riesgos", motivo por el que desde el Gobierno de Juanma Moreno "existe un firme compromiso por adaptar las políticas públicas para garantizar que el ocio en el mundo digital sea seguro".

"Nuestros niños y jóvenes son nativos digitales: se comunican, se relacionan y juegan en el entorno digital", ha señalado López, para resaltar que "tenemos el deber de educarlos en seguridad y en el uso responsable de las nuevas tecnologías".

Para finalizar, ha hecho un llamamiento al trabajo coordinado entre las administraciones para "implicarnos de manera conjunta y hacer frente a un problema común a todos como es el mal uso de las redes sociales y los casos de violencia que estamos viviendo a través del mundo digital".