La Junta entrega su diploma en Beas (Huelva) a los 15 alumnos del programa de Empleo y Formación 'Gesdocencia'

Entrega de diplomas del programa de Empleo y Formación denominado 'Gesdocencia'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

BEAS (HUELVA), 20 (EUROPA PRESS)

El delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Huelva, Juan Carlos Duarte, ha hecho entrega este lunes en la sede de la Mancomunidad de Desarrollo Local Campiña Andévalo, en Beas, de los diplomas acreditativos conducentes al certificado profesional Actividades de Gestión Administrativa, de Nivel 2, del programa de Empleo y Formación denominado 'Gesdocencia', para la capacitación profesional de 15 jóvenes menores de 30 años en situación de desempleo, al cumplirse ahora el año de duración total del proyecto formativo.

Juan Carlos Duarte, que ha estado acompañado por la presidenta de la mancomunidad, Susana Lorca, así como del equipo directivo, técnico y docente del proyecto, ha tenido ocasión de conocer en profundidad el alcance teórico y práctico conseguido por los alumnos y el alto índice de inserción generado hasta el momento, según ha indicado la Junta en una nota.

El programa 'Gesdocencia', que ahora concluye, ha reunido hasta 770 horas lectivas a través de los módulos formativos Grabación de Datos, Gestión de Archivos, Gestión Auxiliar de Personal y Ofimática pertenecientes al certificado profesional Actividades de Gestión Administrativa, de Nivel 2, y el certificado de Habilitación para la Docencia, de Nivel 3, con 340 horas lectivas.

Estas acciones formativas se han desarrollado bajo un contrato de formación en alternancia en el sector administrativo, incluyendo un primer periodo formativo o teórico y una segunda fase de trabajo efectivo, llevado a cabo en los municipios de San Juan del Puerto, Beas, Trigueros, Valverde del Camino y en la misma sede de la Mancomunidad Campiña Andévalo, en la localidad beasina.

Desde el equipo directivo se ha puesto de manifiesto el alcance de las actividades programadas durante el trabajo efectivo donde, además de analizar la formación profesional de la zona se han impartido una treintena de acciones formativas que han supuesto más de 200 sesiones a la que han asistido 1.500 personas.

Igualmente, se ha asesorado de forma individual a un total de 30 personas a las que se les ha facilitado información sobre acreditaciones profesionales e itinerarios formativos para la que se ha diseñado y se ha elaborado diversos materiales como videos, folletos carteles.