La Junta y Fundación Endesa avanzan en la salvaguarda del águila imperial y el milano real en Doñana

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente en funciones, Catalina García, durante los trabajos de anillamiento de un ejemplar de águila imperial en el Espacio Natural de Doñana. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

ALMONTE (HUELVA), 16 (EUROPA PRESS)

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente en funciones, Catalina García, ha asistido este martes a los trabajos de anillamiento de un ejemplar de águila imperial en el Espacio Natural de Doñana, en una visita enmarcada dentro del proyecto compartido por la Junta de Andalucía y la Fundación Endesa para la protección y recuperación del águila imperial ibérica (Aquila adalberti) y el milano real (Milvus milvus), dos especies paradigmáticas de la fauna amenazada en este enclave natural privilegiado.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, la visita ha comenzado en el centro administrativo El Acebuche, desde donde los asistentes se han trasladado hasta el jaulón de 'hacking' que se ha instalado para la suelta de ejemplares jóvenes en condiciones óptimas, donde se alimenta a los pollos evitando en todo momento el contacto físico y visual con los humanos para que no se acostumbren a ellos a fin de facilitar la reintroducción en su hábitat natural.

Una vez alcanzado el desarrollo adecuado, se procede a la apertura del jaulón para permitir su salida voluntaria aunque manteniendo el aporte suplementario de alimento durante las primeras fases de dispersión y adecuación al entorno.

"Tanto el águila imperial ibérica como el milano real están catalogados como especies en peligro de extinción, y sin duda Doñana se erige en un entorno clave para lograr su supervivencia", ha enfatizado la titular en funciones de Sostenibilidad y Medio Ambiente antes de agradecer a la Fundación Endesa su apoyo decidido a la conservación de la biodiversidad: "La implicación de entidades privadas comprometidas es fundamental para ampliar el impacto de las políticas públicas de conservación de la fauna amenazada".

En este sentido, el convenio formalizado el pasado mes de enero por la Junta y Fundación Endesa tiene como objetivo, según ha explicado Catalina García, "mejorar el éxito reproductor, reducir las amenazas que se ciernen sobre estas dos especies y reforzar su población mediante técnicas avanzadas y seguimiento intensivo". Entre las acciones realizadas hasta el momento cabe destacar la instalación de plataformas de nidificación, el seguimiento veterinario de ambas especies y el suministro de alimentación suplementaria para impedir la mortalidad por falta de recursos.

Además, se han implementado sistemas de monitoreo con emisores GPS y se ha diseñado el citado jaulón. Todo ello ha contribuido a la preparación preventiva de 16 nidos de águila imperial y 16 de milano real, gracias a lo cual 15 pollos de águila y 13 de milano vuelan en el cielo de Doñana equipados con dispositivos que facilitan el seguimiento de sus movimientos y, en última instancia, su supervivencia. A eso se añade el mantenimiento de media docena de cercados de alimentación suplementaria en los cuales se están obteniendo imágenes para realizar el seguimiento de las especies de aves rapaces.

El convenio tiene como principal objetivo preservar la biodiversidad y garantizar la viabilidad a largo plazo de estas poblaciones en uno de los espacios naturales "más valiosos de Europa". Para ello, permitirá desarrollar durante los próximos cuatro años actuaciones específicas de conservación, seguimiento, manejo y recuperación de estas especies, con una aportación económica total de 400.800 euros por parte de la Fundación Endesa, destinada íntegramente a la ejecución de los proyectos en el ámbito del Espacio Natural de Doñana.

Así, se pretende que en los próximos años puedan volar entre 35 y 40 pollos de águila imperial ibérica y 40 pollos de milano real, contribuyendo de manera decisiva a la recuperación de ambas especies. En cuanto al jaulón de 'hacking' o crianza campestre destinado a la suelta controlada de ejemplares jóvenes, se trata de un dispositivo que consiste en una plataforma de 120 metros cuadrados que permite alojar a los pollos en un entorno natural seguro, reduciendo los riesgos asociados a la liberación temprana y aumentando su supervivencia posterior.

La infraestructura contribuirá a mejorar la supervivencia de las crías, reforzar las poblaciones reproductoras y avanzar hacia objetivos de conservación y recuperación sostenidos en el tiempo.

La consejera en funciones ha remarcado que estas actuaciones "tienen como objetivo incrementar el éxito reproductor de ambas especies, reducir los factores de amenaza que afectan a sus poblaciones y recuperar territorios de cría, especialmente en el caso del milano real, cuya situación resulta especialmente delicada en Andalucía y cuya población reproductora se concentra de forma mayoritaria en Doñana".

Catalina García ha estado acompañada en la visita por el director general de Espacios Naturales Protegidos, José Enrique Borrallo; el delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Huelva, Pedro Yórquez; y el director del Espacio Natural de Doñana, Juan Pedro Castellano.

Por parte de Endesa han asistido su director en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, Rafael Sánchez Durán; la responsable de proyectos de su fundación, Marta Tobías; y el responsable de Distribución en Huelva, Antonio Sánchez.

PLAN DE RECUPERACIÓN DEL ÁGUILA IMPERIAL IBÉRICA

El águila imperial ibérica es una especie emblemática ya que es endémica de la península ibérica y estuvo al borde de la extinción. Catalogada en Andalucía como 'en peligro de extinción', se lleva trabajando en su recuperación desde hace más de dos décadas con el objetivo de mejorar su estado de conservación.

En Andalucía se distribuye en dos núcleos poblacionales tradicionales: Sierra Morena, donde se asienta la mayor parte de las parejas reproductoras, y Doñana, el núcleo más singular y amenazado. En los últimos años el águila ha recolonizado otras áreas donde hacía décadas que se había extinguido: Cádiz (gracias a un proyecto de reintroducción), Granada, La Subbética y la Campiña de Sevilla, habida cuenta de que han dado frutos las medidas de conservación aplicadas durante años.

El aumento de su población de manera sostenida en Andalucía evidencia que es posible poner en práctica medidas de conservación dirigidas a la recuperación de las especies apoyadas en el conocimiento y la experiencia científico-técnica.

En enero de 2011 se aprobó el Plan de Recuperación del águila imperial ibérica, con la finalidad de alcanzar un tamaño de población y un estado de conservación tal que permita pasar a la especie 'en peligro de extinción' a la categoría 'vulnerable' en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas.

Desde el inicio del Programa de Conservación en 2001, se ha ido consolidando una "tendencia positiva" de la población andaluza de águila imperial ibérica, que ha visto multiplicada su población alcanzando las 176 parejas en 2025. Este incremento continuado del número de parejas reproductoras ha venido acompañado del aumento de su área de distribución, lo que se traduce en una mayor viabilidad de la población andaluza de águila imperial ibérica.

Medidas como la lucha contra la mortalidad producida por tendidos eléctricos y la persecución por disparos y uso ilegal de veneno han resultado de "gran utilidad".

En esa línea, la consejera ha subrayado que "la mejora de la situación del águila imperial es resultado directo de las acciones definidas en el Plan de Recuperación, como la corrección de tendidos eléctricos peligrosos y el marcaje de pollos en nido con emisores satelitales y anillas de lectura a distancia".

Para finalizar, Catalina García ha insistido en que la conservación y protección de especies emblemáticas como el águila imperial o el milano real "repercute de forma directa en la estabilidad de los ecosistemas y en la salud global del territorio", de modo que "proteger estas especies en Doñana es proteger la identidad ambiental de Andalucía y garantizar su legado a las generaciones futuras".