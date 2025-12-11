La Junta y la Fundación Moeve impulsan una restauración ambiental en la Laguna de las Madres (Huelva)

Laguna de las Madres en Palos de la Frontera (Huelva). - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, y la directora de Fundación Moeve, Teresa Mañueco, han firmado un Protocolo General de Actuación para el desarrollo de actuaciones de restauración de espacios naturales de Huelva, un acuerdo que permitirá desarrollar proyectos de recuperación ambiental en el entorno de la Laguna de las Madres, entre los municipios de Moguer y Palos de la Frontera.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, este instrumento establece un marco estable de colaboración para promover intervenciones que favorezcan la conservación de este humedal singular, pieza fundamental del paraje natural Lagunas de Palos y las Madres, integrado en la Red Natura 2000 y considerado uno de los enclaves de mayor biodiversidad de la provincia de Huelva.

De este modo, el documento suscrito recoge el compromiso mutuo de cooperar en acciones que contribuyan a mejorar el estado ecológico del espacio, fomentar su conocimiento social y favorecer intervenciones alineadas con los objetivos de sostenibilidad y protección del patrimonio natural andaluz.

La Laguna de las Madres, con unas sesenta hectáreas de superficie inundada de manera permanente, constituye un hábitat de extraordinaria riqueza vinculada al agua. Su capacidad de retención hídrica durante todo el año la convierte en un refugio esencial para numerosas especies de aves reproductoras, poblaciones de mamíferos tan destacados como la nutria y, en su entorno, presencia ocasional de lince ibérico.

Además, forma parte del paraje natural Lagunas de Palos y las Madres, un conjunto que alcanza casi setecientas hectáreas junto a otros humedales cercanos --la Laguna Primera de Palos, La Jara y La Mujer-- y que está declarado Lugar de Interés Comunitario (LIC) por su relevancia ecológica y Zona Especial de Conservación (ZEC) en este 2025. Asimismo, se trata de un humedal incluido en la Lista Ramsar, así como en el Inventario de Humedales de Andalucía.

Este enclave combina valores ambientales, paisajísticos y culturales que justifican la necesidad de reforzar su conservación activa. La presión de usos en su entorno, las modificaciones hidrológicas históricas y la propia fragilidad de los ecosistemas de humedad hacen especialmente importante la planificación conjunta de intervenciones que garanticen su buen estado ecológico en el medio y largo plazo. El protocolo firmado permite disponer de una herramienta de trabajo compartida para favorecer esa mejora progresiva y generar sinergias entre la administración ambiental y una entidad comprometida con la sostenibilidad y el desarrollo de proyectos de impacto social.

Los humedales son esenciales para la biodiversidad y el bienestar humano, ya que regulan el ciclo del agua, mejoran la calidad del aire, actúan como sumideros de carbono y ofrecen espacios para educación y disfrute de la naturaleza.

MEJORA DE HÁBITATS Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL

El Protocolo General establece las bases para la cooperación entre la Consejería y la Fundación Moeve en iniciativas que pueden incluir labores de regeneración del entorno, acciones de adecuación ambiental, medidas de mejora de hábitats, actuaciones de sensibilización y educación ambiental, así como estudios que contribuyan a conocer mejor el funcionamiento ecológico del humedal.

Igualmente, fija las líneas de trabajo prioritarias, los mecanismos de coordinación y la obligación de desarrollar posteriores convenios específicos que concretarán el alcance de cada proyecto. Ambas partes se comprometen a aportar los recursos, conocimientos y capacidades necesarios para que las iniciativas que se deriven del protocolo aporten beneficios reales al espacio natural y a su entorno social.

Entre los elementos destacados del texto se incluye la posibilidad de intercambiar información, coordinar equipos técnicos, promover estudios aplicados, valorar soluciones basadas en la naturaleza y fomentar la participación de agentes sociales en actividades formativas y de divulgación ambiental vinculadas al humedal.

Al respecto, la consejera Catalina García ha señalado que este acuerdo "reafirma el compromiso de la Junta de Andalucía con la protección de los humedales onubenses, espacios esenciales para la biodiversidad y para la adaptación al cambio climático". También ha destacado que "permite abrir una vía de colaboración que sumará capacidades y conocimiento para impulsar proyectos que cuidarán un enclave tan valioso como la Laguna de las Madres, reforzando su conservación y el papel que desempeña en el equilibrio ecológico de la comarca".

Por su parte, la directora de Fundación Moeve, Teresa Mañueco, ha indicado que la firma del protocolo "consolida la voluntad de la Fundación de contribuir, junto a la Administración Autonómica, a la mejora de un espacio natural emblemático". Asimismo, ha afirmado que "esta actuación se enmarca en nuestra estrategia de renaturalización de humedales y conservación de la biodiversidad, una línea de trabajo que llevamos desarrollando desde hace 25 años, cuando restauramos la Laguna Primera de Palos".

"Espacios como esta laguna, las Marismas del Odiel o la Laguna de la Rábida son enclaves de extraordinaria riqueza biológica gracias a proyectos de recuperación impulsados por la Fundación. La Laguna de las Madres comparte ese potencial, y su restauración pone de relieve la importancia de trabajar de manera coordinada para que la sociedad conozca, valore y proteja estos ecosistemas, cuya riqueza merece una atención prioritaria", ha añadido.

Así, el protocolo establece el marco que permitirá la posterior firma de convenios específicos para cada actuación, de acuerdo con los procedimientos administrativos establecidos. Se trata, por tanto, de un punto de partida que facilita la puesta en marcha de proyectos que contribuirán a preservar un enclave estratégico para la biodiversidad onubense y para la Red Natura 2000 en Andalucía.