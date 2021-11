La Junta en Huelva recuerda que la pandemia "no ha terminado" y llama a la vacunación en el "inicio de la sexta ola"

ISLA CRISTINA (HUELVA), 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Salud y Familias en Huelva, Manuela Caro, ha señalado este martes que la provincia se encuentra en una tasa de 129,2, mientras que la media andaluza es de 105,1, por lo que ha aseverado que "prácticamente estamos ya en el comienzo de la sexta ola". Por ello, ha recordado que es "importante" no olvidar las medidas de seguridad, así como ha llamado a vacunarse a quienes no lo hayan hecho porque "la pandemia aún no ha terminado".

En declaraciones a los periodistas en Isla Cristina durante la visita a las obras de ampliación del centro de salud de la localidad, la delegada ha apuntado que la provincia de Huelva ha sumado ya 423 fallecidos por Covid-19, dos de ellos en la última semana, al tiempo que ha dicho que este martes se han registrado 46 nuevos contagios y el lunes 83.

De este modo, Caro ha recomendado a los onubenses que, además de uso de las mascarillas, el lavado de manos y la distancia social, "eviten los eventos multitudinarios" y que, en el caso de tener que asistir a alguno, "sean en espacios abiertos a ser posible", ya que "está comprobado que así se evitan muchos contagios".

La delegada ha manifestado su "insistencia" a las personas que aún no se hayan vacunado para que lo hagan porque "así se protegen a sí mismos y a los demás".

Con respecto a las próximas fechas navideñas, en las que se reúnen normalmente familiares y amigos, la delegada ha llamado a la "responsabilidad" y ha explicado que este miércoles se reúnen los comités provinciales para tomar "las medidas que sean necesarias para asegurar que se pueda terminar con esta sexta ola".

En cuanto a los ingresos hospitalarios, Caro ha dicho que hay 24 personas hospitalizadas, de las cuales tres se encuentran en la UCI, pero ha subrayado que "la letalidad y la gravedad no tiene nada que ver con las anteriores olas hasta que llegaron las vacunas", algo que considera que ha marcado "un antes y un después".

A pesar de ello, ha reiterado que "se tomarán tantas medidas como sean necesarias para proteger a los ciudadanos" y que serán "acordes a la situación epidemiológica de cada distrito sanitario".

En cuanto a los datos de este martes, siete municipios de la provincia superan la tasa de 250: Campofrío, La Granada de Riotinto, La Palma del Condado, Palos de la Frontera, Paterna del Campo, San Bartolomé de la Torre y Cartaya. De ellos, destaca el caso de La Granada de Riotinto, que alcanza una incidencia de 2.057,6 y suma cinco contagios en los últimos 14 días.

Por otra parte, la capital registra una tasa superior a la media provincial, con 184,2 y 265 contagios en los últimos 14 días, de los cuales 144 se han dado en la última semana.