La Junta impulsa en Huelva una novedosa campaña para concienciar a los jóvenes sobre la conducción responsable

HUELVA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica y el Plan Integral de Atención a la Accidentabilidad de Andalucía (PIAAC), desarrolla la campaña 'Conduce tu futuro', para concienciar a los jóvenes sobre los riesgos de una conducción imprudente y la importancia de tomar decisiones seguras al volante. En el caso de Huelva, el evento ha tenido lugar este jueves en el Instituto de Educación Secundaria (IES) La Rábida.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, la iniciativa, que cuenta con la colaboración de Iavante de la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud, se desarrolla entre el 5 y el 14 de noviembre en centros educativos de las ocho provincias y reúne a estudiantes de Secundaria y Bachillerato.

En el caso de Huelva, el evento ha tenido lugar este jueves en el Instituto de Educación Secundaria (IES) La Rábida, en la capital onubense, con la participación de las delegaciones de Salud y Consumo y de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, cuyos máximos responsables, Manuela Caro y Carlos Soriano, respectivamente, han estado presentes en el acto de presentación.

A través de un circuito interactivo con cuatro estaciones, los participantes a este evento pueden conocer las causas más frecuentes de los accidentes, observar cómo actúan los equipos de emergencia, aprender maniobras básicas de asistencia y comprender las consecuencias físicas y emocionales que pueden derivarse de un siniestro. En esta actividad colaboran enfermeras referentes de centros educativos, profesionales del Centro de Emergencias Sanitarias 061, bomberos, policías locales y médicos especialistas en Medicina Física y Rehabilitación, que muestran el proceso completo de atención tras un accidente.

Al final, el evento culmina con un momento "especialmente emotivo": el testimonio de una persona con lesión medular, víctima de un accidente de tráfico, que comparte su experiencia vital con los jóvenes para transmitir un mensaje directo y real sobre la prevención y la responsabilidad. Según los últimos datos de la Dirección General de Tráfico (Informe 2024), los accidentes de tráfico continúan siendo la principal causa de mortalidad entre los jóvenes de 15 a 29 años.

El pasado año fallecieron en España 244 jóvenes menores de 30 años y más de mil resultaron heridos graves. En Andalucía, el 31% de los fallecidos en carretera pertenecía a este grupo de edad.

'Conduce tu futuro' se enmarca dentro de las acciones del Plan Integral de Atención a la Accidentabilidad, que persigue reducir la siniestralidad, la mortalidad y las secuelas derivadas de los accidentes. El proyecto incluye, además, programas de formación avanzada en simulación clínica para profesionales del Servicio Andaluz de Salud, centrados en la atención inicial y la rehabilitación integral de las víctimas.

Con esta campaña, la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias refuerza su compromiso con la seguridad vial y la educación en valores preventivos, impulsando una reflexión necesaria entre los más jóvenes: cada gesto responsable al volante puede salvar una vida.