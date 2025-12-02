La Junta impulsa la puesta en marcha del Centro Andaluz de Innovación en Economía Circular ubicado en Huelva

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno, Carolina España, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, y el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal - Rocío Ruz - Europa Press

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento este martes de las actuaciones de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente para la puesta en marcha del Centro de Innovación en Economía Circular en Andalucía (Cieca), ubicado en Huelva. Esta iniciativa se enmarca en la apuesta andaluza por avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible, en el que la prevención, la reutilización y el aprovechamiento de los recursos permitan "reducir la presión sobre el entorno y fomentar una cultura de producción y consumo responsable".

Según ha explicado la Junta en una nota, la economía circular, entendida como un enfoque que impulsa procesos más eficientes y la generación de valor a partir de materiales y productos ya existentes, constituye una "herramienta estratégica" para disminuir residuos, mejorar la competitividad y apoyar la transición industrial en un contexto global de cambio climático y creciente demanda de soluciones ambientales innovadoras.

Así, el impulso del Cieca ha respondido a los mandatos recogidos en la normativa andaluza y al papel que la Junta desempeña en la planificación y coordinación de las políticas de economía circular, especialmente tras la aprobación de la Ley de Economía Circular, que encomienda la creación de un centro digital especializado destinado a reunir conocimiento, experiencia y capacidades en torno a un ecosistema colaborativo que integre a empresas, instituciones, organismos de investigación y ciudadanía.

En este contexto, el objetivo es "favorecer un entorno que permita acelerar la transición hacia modelos productivos más limpios y eficientes, promoviendo sinergias entre los distintos agentes y apoyando el tejido industrial a través de la innovación y la experimentación".

En este marco, y para dar cumplimiento a esta planificación, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente firmó el 7 de noviembre de 2025 un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Huelva que establece la cooperación necesaria para poner en marcha y dinamizar el Cieca en la capital onubense.

La elección de esta ciudad ha respondido a su trayectoria industrial y a la presencia de un conjunto destacado de infraestructuras vinculadas al sector petroquímico en el Polo Químico de Huelva, así como a la relevancia del Puerto de Huelva, considerado de Interés General del Estado. Ambos elementos han conformado un entorno "idóneo" para el desarrollo de iniciativas ligadas a la innovación industrial, la valorización de recursos y la transformación de procesos productivos hacia modelos circulares.

El convenio ha establecido un "marco claro" de responsabilidades. El Ayuntamiento aportará las instalaciones que albergarán el Cieca, ubicadas en el Centro Municipal Los Rosales, encargándose además de su mantenimiento y gestión ordinaria. Por su parte, la Junta ha asumido la dinamización y gestión de las actividades del centro, impulsando su funcionamiento como "punto de encuentro entre administraciones, empresas y el sector investigador".

UN ESPACIO DE "EXPERIMENTACIÓN Y FORMACIÓN"

Este enfoque compartido pretende reforzar la cooperación institucional y facilitar que el Cieca se convierta en un "espacio de referencia para el emprendimiento, la experimentación y la formación en materia de economía circular, permitiendo desarrollar proyectos que contribuyan a mejorar el aprovechamiento de materiales, la eficiencia energética y la competitividad de sectores clave para Andalucía".

Entre las actuaciones previstas ha destacado la creación de una ventanilla única que actuará como punto de contacto entre administraciones locales, universidades, empresas, startups y entidades dedicadas a la innovación, facilitando la coordinación de iniciativas y la identificación de oportunidades de colaboración.

El centro integrará también una incubadora de empresas orientada a apoyar la transición desde modelos lineales hacia modelos circulares, proporcionando asesoramiento especializado, acompañamiento técnico y acceso a redes de conocimiento que permitan acelerar la transformación del tejido productivo.

Esta incubadora se concibe como un "mecanismo clave para impulsar proyectos innovadores, fomentar el emprendimiento y atraer nuevas empresas capaces de reforzar la economía circular como eje estratégico en Andalucía".

Por otro lado, la formación ha constituido otro pilar del Cieca. A través de programas presenciales y telemáticos, ofrecerá acciones formativas dirigidas a emprendedores, profesionales y entidades interesadas en adquirir competencias vinculadas a la sostenibilidad, la circularidad y la digitalización aplicada a la gestión de recursos.

Estas actividades incluirán contenidos medioambientales, capacitación técnica y herramientas orientadas a la mejora de prácticas empresariales, con el objetivo de crear un entorno propicio para el desarrollo de perfiles especializados que puedan contribuir a la consolidación de un "mercado laboral verde y a la modernización del tejido productivo andaluz".

Asimismo, la sensibilización ambiental tendrá también un espacio destacado dentro de la actividad del centro. Está prevista la puesta en marcha de talleres y jornadas orientadas a fomentar el conocimiento de la ciudadanía sobre los desafíos que afronta Andalucía en materia de cambio climático y gestión de residuos, promoviendo hábitos responsables y una mayor participación social en la transición hacia modelos circulares.

La divulgación del valor de la economía circular y de las oportunidades asociadas a la transformación de residuos en recursos contribuirá a "fortalecer una cultura ambiental más sólida y a reforzar la corresponsabilidad en la protección del entorno".

LICITACIÓN PARA LA DINAMIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Paralelamente a la firma del convenio, la Consejería de Sostenibilidad ha iniciado el procedimiento de licitación de la asistencia técnica encargada de la dinamización de las actividades del Cieca, con un presupuesto base de 401.227,51 euros y un plazo de ejecución de 24 meses. Este contrato permitirá contar con un equipo técnico que coordinará las acciones de emprendimiento, formación, asesoramiento e innovación, asegurando el funcionamiento eficaz del centro y la continuidad de sus líneas de trabajo.

Este equipo tendrá un papel esencial para articular la relación entre empresas, administraciones y tejido investigador, además de impulsar líneas estratégicas que fomenten soluciones tecnológicas, digitales y sostenibles.

El Cieca nace como un espacio integrador en el que universidades, empresas, administraciones y ciudadanía podrán trabajar de manera conjunta en el desarrollo de proyectos innovadores, el intercambio de experiencias y la identificación de buenas prácticas en materia de economía circular.