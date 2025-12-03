La Junta informa en Huelva de la ampliación a los 25 años de la ayuda a hijos de mujeres víctimas de violencia

El delegado de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Huelva, José Manuel Borrero, y la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Laura Sánchez. - JUNTA DE ANDALUCÍA

El delegado de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta en Huelva, José Manuel Borrero, y la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Laura Sánchez, han anunciado que la Consejería, a través del IAM, ampliará de los 18 hasta los 25 años, la ayuda económica dirigida a los hijos e hijas de mujeres víctimas mortales de la violencia de género. Desde la creación de este nuevo derecho se han concedido 37 ayudas en Andalucía.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, el delegado ha explicado que "ha sido el Gobierno de Juanma Moreno el que, por primera vez, creó en noviembre de 2023 este derecho en Andalucía, a través de una ayuda económica de 5.000 euros para estos niños o niñas hasta los 18 años". "Ahora, la Junta de Andalucía da un paso más ampliando esta ayuda hasta los 25 años", ha añadido.

Por su parte, la coordinadora del IAM ha incidido en que las medidas del Gobierno andaluz tienen como objetivo "mejorar la atención y acompañamiento a las víctimas de violencia de género, así como prevenir y combatir la violencia de género desde todos los ámbitos".

Desde la aprobación del decreto, en noviembre de 2023 se han concedido 37 prestaciones económicas, destinadas a 20 niñas y 17 niños. Las personas beneficiarias tienen entre tres y 17 años. Las provincias de Sevilla y Málaga son las que presentan el mayor número de ayudas, con nueve y ocho, respectivamente; seguidas de Almería con seis, Cádiz con cuatro, Córdoba, Granada y Jaén con tres cada una, y Huelva con una ayuda.

Esta prestación económica está dirigida a los hijos e hijas de hasta 25 años que en el momento del asesinato su madre residían en Andalucía o bien que sus hijos e hijas residían en la comunidad en el momento del asesinato.

Para el cobro de la ayuda deben de tener menos de 25 años en el momento de realizar la solicitud, independientemente de que el asesinato se haya producido antes de la entrada en vigor del decreto ley. Además, esta ayuda es compatible y complementaria con cualquier otra ayuda pública o privada que se perciba por el mismo motivo.

La prestación, de 5.000 euros anuales, que se concede previa solicitud, independientemente de la renta familiar, se hace efectiva en un solo pago anual, una vez se dicte resolución y hasta que alcance los 25 años. La ayuda se actualiza con respecto al Índice de Precios al Consumo (IPC), con lo cual en 2025 la ayuda asciende a 5.140 euros.