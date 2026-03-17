La Junta inicia la rehabilitación integral de 40 viviendas públicas del barrio de Las Eritas de Cortegana (Huelva)

Casas de la barriada Las Eritas de Cortegana (Huelva). - JUNTA DE ANDALUCÍA

CORTEGANA (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda iniciará este mes de marzo la rehabilitación de 40 viviendas públicas de la Junta de Andalucía en el barrio Las Eritas de Cortegana (Huelva), después de que se haya adjudicado los trabajos por 403.029 euros.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, el delegado territorial de Fomento en Huelva, Jaime Pérez, y el director provincial de la Agencia de Vivienda de Andalucía (AVRA), José Domingo Doblado, han mantenido una reunión previa para informar de los trabajos en este conjunto de viviendas sociales en régimen de alquiler.

En este sentido, Pérez ha destacado "los beneficios de este tipo de intervenciones impulsadas por el Gobierno de Juanma Moreno" para "renovar, rehabilitar y regenerar áreas urbanas desfavorecidas, muchas de ellas afectadas por el paso del tiempo y la falta de inversión pública".

Asimismo, ha añadido que "la rehabilitación de estas 40 viviendas sociales de Las Eritas tiene como principal objetivo mejorar la vida de las personas que allí residen, haciendo que sus hogares sean más confortables".

Esta intervención está englobada en el ámbito de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Integración Social (Eracis), además de estar considerada una Operación de Importancia Estratégica y estará financiada con cargo al Programa Feder Andalucía 2021-2027. Esta promoción de 40 viviendas se distribuye en dos manzanas, ubicadas en las calles Castaño, Encina y Madroño, e incluyen tanto viviendas unifamiliares adosadas, como edificios de tipología plurifamiliar.

El proyecto de obra abarca diversas intervenciones para la reparación de las fachadas y cubiertas, así como la reposición de carpinterías exteriores y otras actuaciones para mejorar las zonas comunes de los edificios. Dentro de las mejoras que se van a desarrollar en las fachadas, se procederá a la reparación de los frentes de forjado y voladizos, así como al repintando de las zonas enfoscadas.

Además, para reforzar el aislamiento térmico de los edificios, se repararán las cubiertas de tejas y se sustituirán las carpinterías exteriores de todas las viviendas, por otras nuevas de mayor estanqueidad. El proyecto de obra incluye además otras intervenciones de reparación en las zonas comunes para mejorar la accesibilidad de las viviendas.

De este modo, Lambda 360 Grados Empresa Constructora ha resultado la adjudicataria para acometer estos trabajos, con un plazo de ejecución de siete meses.

Al proyecto de la barriada Las Eritas se suman otros que ya ha puesto en marcha el Gobierno andaluz en otras zonas desfavorecidas de Andalucía como La Chanca en Almería, La Piñera en Algeciras, Francisco de Quevedo en Puente Genil, La Orden en Huelva, el Polígono Sur de Sevilla o la plaza Venus y la calle Urano en Motril.