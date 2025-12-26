Junta iniciará en enero las obras del punto limpio de Isla Cristina (Huelva), con una inversión de más de 544.000 euros

ISLA CRISTINA (HUELVA), 26 (EUROPA PRESS)

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha anunciado este viernes el inicio de las obras del nuevo punto limpio de Isla Cristina (Huelva) previstas para los primeros días de 2026. Esta infraestructura verde cuenta con una inversión total de 544.392 euros, cofinanciado con fondos europeos NextGenerationEU, que incluye la redacción del proyecto, la dirección de obra y la ejecución material de los trabajos.

Se trata de una actuación que refuerza la red de equipamientos ambientales de la provincia de Huelva y avanza en la mejora de la gestión de los residuos municipales, según ha indicado la Junta en una nota.

La consejera ha señalado que el inicio de las obras es posible tras la adjudicación del contrato de ejecución, que permitirá materializar un proyecto largamente esperado por el municipio. Según ha indicado, esta actuación responde a la necesidad de adaptar las infraestructuras locales a "una realidad en la que los residuos no solo crecen en cantidad, sino que presentan una composición cada vez más diversa, con mayor presencia de materiales reciclables que requieren una gestión específica y ordenada".

El nuevo punto limpio se ubicará en una parcela cedida por el Ayuntamiento de Isla Cristina, situada al sur del término municipal, en la calle Juan Ramón Jiménez, y contará con una superficie aproximada de 1.600 metros cuadrados. Catalina García ha agradecido al Consistorio la colaboración institucional, "para lograr antes los objetivos comunes", al tiempo que ha explicado que se trata de un emplazamiento "estratégico", pensado para "facilitar el acceso de la ciudadanía y garantizar una correcta operatividad de la instalación, al tiempo que se integra en el entorno urbano y responde a criterios técnicos y ambientales rigurosos".

La titular de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha destacado que este equipamiento está diseñado para dar servicio a los más de 21.600 habitantes de Isla Cristina, ofreciendo un espacio adecuado para la recepción y almacenamiento temporal de residuos domésticos que no deben depositarse en los contenedores habituales. En este sentido, ha afirmado que el punto limpio será una herramienta "clave" para fomentar hábitos responsables entre la población, facilitar la correcta separación de residuos y avanzar hacia un modelo de economía circular "más eficiente y sostenible".

ELEMENTOS A DEPOSITAR

Entre otros, se podrá depositar muebles, enseres domésticos, residuos vegetales y restos de poda, residuos de construcción y demolición, aceites usados, grandes y pequeños electrodomésticos, baterías, textil, radiografías, así como aparatos eléctricos y electrónicos. El proyecto contempla una instalación "moderna y funcional", organizada en distintas zonas que permiten un uso "sencillo y seguro" tanto para la ciudadanía como para los servicios municipales.

Catalina García ha reseñado que el diseño incluye áreas de descarga diferenciadas, una plataforma elevada que facilita el depósito de residuos voluminosos, espacios específicos para residuos especiales y una caseta de control desde la que se gestionará el funcionamiento diario del punto limpio.

Uno de los aspectos más singulares del proyecto es la adaptación de la obra a las características del terreno. La consejera ha explicado que, debido a la presencia de un nivel freático superficial y a las condiciones geotécnicas de la zona, se ha previsto un tratamiento específico del suelo mediante sistemas constructivos adecuados, garantizando así la estabilidad y durabilidad de la infraestructura.

García ha puesto de relieve que el punto limpio es también un espacio de "concienciación y educación ambiental". En esta línea, ha subrayado que estas instalaciones "acercan a la ciudadanía la posibilidad de participar activamente en la correcta gestión de los residuos, favoreciendo la reutilización, el reciclaje y la reducción del impacto ambiental".

"Cuando los ciudadanos cuentan con infraestructuras como los puntos limpios, se genera una conciencia mayor sobre la importancia de reducir, reutilizar y reciclar, y se asume que es una tarea compartida en la que todos tenemos un papel que desempeñar", ha incidido.

Al hilo de esto último, la consejera ha hecho hincapié en que la normativa europea, estatal y autonómica establece que, en 2025, el 55% de los residuos municipales deben destinarse a preparación para la reutilización y reciclado, porcentaje que se incrementará hasta el 60% en 2030 y al 65% en 2035.

18,8 MILLONES PARA PUNTOS LIMPIOS

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente viene desarrollando una estrategia de apoyo directo a los municipios andaluces para avanzar en la correcta gestión de residuos. Precisamente, uno de los objetivos del Plan Integral de Residuos de Andalucía 2030 (PIRec 2030) es garantizar que todos los municipios andaluces de más de 2.000 habitantes cuenten con una red adecuada de instalaciones para la separación y tratamiento de residuos domésticos.

Como consecuencia, desde 2019 se han ejecutado inversiones por valor de 12,6 millones de euros, cofinanciadas con fondos europeos Feder, que han permitido levantar 26 puntos limpios a las localidades de Adra y Berja (Almería); La Línea de la Concepción, Prado del Rey y Puerto Serrano (Cádiz); Córdoba-Levante, El Viso, Luque, Posadas, Priego de Córdoba, Fuente Obejuna y Montilla (Córdoba); Huétor Tájar e Iznalloz (Granada); Alcaudete, Baeza, La Carolina, Quesada, Villacarrillo, Arjona y Torredonjimeno (Jaén); Málaga capital y Aznalcázar, Mairena del Alcor, Sevilla capital y Tomares (Sevilla).

Asimismo, actualmente están en curso nuevas actuaciones por valor de 5,5 millones de euros cofinanciados con fondos Feader en este caso, con proyectos en ejecución (dos) o ya ejecutados (nueve) en los municipios de Chipiona (Cádiz); Atarfe y Pulianas (Granada); Aracena (Huelva); Jódar, Mengíbar y Villanueva del Arzobispo (Jaén); Casares (Málaga), y Camas, Bormujos y Mairena del Aljarafe (Sevilla).

"La intención ha sido extender estas infraestructuras a todo el territorio andaluz, porque el acceso a un punto limpio es un derecho de todos los ciudadanos", ha sostenido.

IMPULSO A LA ECONOMÍA CIRCULAR

La consejera ha remarcado igualmente el "impulso" de la Junta de Andalucía en materia de economía circular, con "inversiones globales de 217,6 millones de euros en los últimos años", destinados a la mejora de la gestión de residuos y a proyectos innovadores de reutilización. De esta cantidad, 156 millones se han dirigido específicamente a subvenciones para ayuntamientos y entidades locales.

En 2025, la Consejería ha contemplado nuevas subvenciones que incluyen 10 millones de euros para la adquisición de vehículos de recogida de biorresiduos, ya resueltas, así como 81,4 millones para proyectos de economía circular y mejora de la gestión de residuos. Además, el Plan Planeta (Plan de Estaciones de Transferencia de Andalucía) está ultimando su resolución.