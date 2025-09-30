La Junta instala placas fotovoltaicas en el Paraje Marismas del Odiel de Huelva para autoconsumo

HUELVA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha destinado 207.000 euros con cargo a los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea-Next GenerationEU para la instalación de plantas de autoconsumo de energía solar fotovoltaica en el Paraje Natural Marismas del Odiel. De esta forma, la Junta sigue impulsando medidas para hacer autosuficientes en los centros fijos de la Agencia de toda Andalucía.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, el delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Pedro Yórquez, durante una visita, ha señalado que los equipamientos como el Centro de Recepción y Visitantes Anastasio Senra de Marismas del Odiel son "instalaciones destinadas a prestar soporte físico a las actividades y programas de uso público". "De ahí que trabajemos en su actualización y modernización", ha remarcado.

En la misma línea, el delegado ha detallado que en los últimos meses también se han mejorado las necesidades de iluminación exterior en los equipamientos de uso público: Centro de Visitantes Anastasio Senra, Ecomuseo Molino Mareal del Pintado, el Jardín Botánico, el Vivero de Higuera, Puntos de Información Cuesta Maneli, Pìco del Loro, Arenosillo y el Área Recreativa Mazagón, con una inversión de 14.500 euros para la instalación de 19 lámparas.

En concreto, el proyecto se ha ejecutado en el centro de visitantes del paraje, en el edificio del área recreativa y el CREA, dado que la subvención tiene como objeto de actuación centros vinculados a la conservación de biodiversidad --centros de recuperación de especies amenazadas, centros de estudio de fauna, viveros forestales y jardines botánicos-- y centros de uso público --centros de visitantes, puntos de información, ecomuseos, casas rurales, refugios, hoteles de montaña, zonas de acampada controlada y áreas recreativas--.