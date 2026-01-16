La Junta invierte más de 2,1 millones en la reforma de la residencia de mayores Lerdo Tejada de Ayamonte (Huelva)

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, en su visita a la residencia para personas mayores Lerdo Tejada de Ayamonte (Huelva). - JUNTA DE ANDALUCÍA

AYAMONTE (HUELVA), 16 (EUROPA PRESS)

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha visitado este viernes las obras de reforma y ampliación de la residencia para personas mayores Lerdo Tejada de Ayamonte (Huelva), un centro gestionado por la Fundación Tejada de la Santa Caridad, al que el Gobierno andaluz ha destinado más de 2,1 millones de euros con cargo a los fondos europeos Next Generation y a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF.

Durante la visita, López ha estado acompañada por el delegado de la Fundación Tejada, Saúl Fernández; el alcalde de Ayamonte, Alberto Fernández, y el viceconsejero de Inclusión Social, José Repiso. La consejera ha explicado que actualmente se está desarrollando la cuarta y última fase de reforma y ampliación del centro, que cuenta con una inversión de la Junta de Andalucía de más de 1,7 millones de euros.

Según ha indicado la administración andaluza en una nota, esta actuación se enmarca en la línea de subvenciones de 134 millones de euros, con cargo a fondos europeos, dirigida a entidades locales y del tercer sector para la construcción y reformas de más de un centenar de centros de día y residencias para personas mayores y con discapacidad en toda Andalucía, "desde Huelva hasta Almería", ha resaltado la titular de Inclusión Social.

La consejera ha detallado que esta última fase "va a permitir la rehabilitación y reforma de 33 habitaciones, así como la creación de seis nuevas plazas y tres unidades de convivencia, espacios esenciales para adaptar el centro al nuevo modelo de cuidados centrado en las personas".

En este sentido, Loles López ha enfatizado que "las residencias antiguas no tienen nada que ver con las actuales", ya que "ahora son el hogar de nuestros mayores" y ha puesto en valor la "evolución" del sistema hacia "un modelo más humano y personalizado".

López también ha agradecido expresamente la labor de los profesionales que trabajan en el centro, destacando "el cariño, la empatía y la calidad humana con la que tratan a los mayores". "Las instalaciones pueden ser maravillosas, pero no tienen sentido sin el capital humano", ha añadido.

Por último, la titular de Inclusión Social ha incidido en "la apuesta sin precedentes" del Gobierno andaluz por "mejorar el sistema de la dependencia" y ha señalado que, "aunque queda mucho por hacer, el esfuerzo está dando resultados". "Hoy podemos decir que el sistema de la dependencia de Andalucía tiene hoy más beneficiarios, más prestaciones, menos tiempos de espera y más plazas y más financiación todo este esfuerzo lo estamos haciendo a pulmón", ha afirmado, antes de apuntar que "la Junta de Andalucía va a financiar este año el 71% del sistema de la dependencia, frente al 29% que aporta el Gobierno de España".

"Solo pido una cosa a la ministra María Jesús Montero: que financie el 50% de la dependencia en Andalucía, como ocurre en el País Vasco", ha señalado la consejera, para advertir que "los andaluces no son de segunda y exigimos igualdad entre todos los españoles, especialmente cuando hablamos de un asunto tan sensible como la atención a las personas dependientes". "Desde el Gobierno andaluz no nos vamos a cansar de luchar por los intereses de esta tierra", ha concluido.

Por su parte, el alcalde de Ayamonte, Alberto Fernández, ha destacado que la mejora de este centro "está siendo posible gracias al firme compromiso de la Junta de Andalucía, que, a través de su línea de subvenciones, ha realizado una inversión muy importante en esta residencia". Así, ha agradecido especialmente al Gobierno andaluz "su sensibilidad y apuesta clara por nuestros mayores".

El regidor ha subrayado que la residencia Lerdo Tejada "realiza una labor importantísima en Ayamonte con nuestros mayores, y estas obras suponen un paso decisivo para mejorar la calidad de vida de todos los usuarios y las condiciones de trabajo de los profesionales". "Vamos a dar un salto de calidad en una residencia que estará a la vanguardia y beneficiará enormemente a nuestros mayores", ha finalizado.