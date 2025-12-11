La Junta invierte medio millón de euros en el camino de Santa Bárbara de Casa a El Mustio (Huelva)

Visita a las obras del camino de Santa Bárbara de Casa a El Mustio (Huelva). - JUNTA DE ANDALUCÍA

SANTA BÁRBARA DE CASA (HUELVA), 11 (EUROPA PRESS)

La Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta en Huelva ha mejorado el camino entre Santa Bárbara de Casa y los montes públicos de El Mustio, en el área de los términos municipales santabarbero y de Aroche. La inversión sobre 16 kilómetros de pista forestal es de 500.000 euros a través del programa RedVía y con contribución al Plan de Gestión Integral (PGI) de El Mustio 'Obras de acondicionamiento y mejora de caminos en el área de influencia socioeconómica del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche'.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, las obras han consistido en el desbroce de vegetación en márgenes y cunetas, la limpieza de cunetas, la adecuación de plataforma, construcción y limpieza de drenajes longitudinales y transversales y la instalación de bionda.

En este sentido, el delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Pedro Yórquez, ha recorrido parte del camino junto a los alcaldes de Santa Bárbara, Leonardo Romero, y de Aroche, Cristina Romero. También han supervisado las obras, técnicos y Agentes de Medio Ambiente.

"Esta obra ejecutada por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente es una muestra más del compromiso del gobierno de Juanma Moreno con las zonas rurales de Huelva. Además de su utilidad para labores forestales, de prevención de incendios, y de vigilancia de nuestros montes, mejora notablemente las comunicaciones en el territorio facilitando el uso de ocio y recreativo", ha explicado Yórquez.

Así, Yórquez ha añadido que esta inversión era "absolutamente necesaria dado el mal estado en el que se encontraba el camino". El delegado territorial del ramo ha afirmado que "este gobierno, a través de la Consejería que dirige Catalina García, ha realizado inversiones millonarias en la provincia de Huelva, tanto a través del programa RedVía como con actuaciones en vías pecuarias". "Ningún otro gobierno ha invertido tanto en la comarca de la Sierra", ha apostillado.

RedVía está diseñada para actuaciones de modernización de firmes e infraestructuras en la red viaria forestal andaluza que mejoren la accesibilidad a los espacios forestales. El fin último es garantizar el tránsito de los medios de prevención y extinción de incendios y mejorar la accesibilidad para usos rurales.

El gobierno de Juanma Moreno ha destinado a estos objetivos diez millones de euros a través de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, 2,2 de ellos a la provincia de Huelva durante el ejercicio 2024-2025.

El PGI de El Mustio abarca una superficie de 24.086 hectáreas de 14 montes públicos titularidad de la Junta de Andalucía ubicados en las comarcas de la Sierra y el Andévalo de Huelva. La gestión está encomendada a la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya) según el plan suscrito por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

La Junta de Andalucía destina más de un millón de euros a mejoras en los montes públicos de El Mustio para programar las actuaciones de mejora y aprovechamientos, como madera y biomasa, tanto de eucalipto como de pino, los de piña, los de caza, los ecoturísticos y de arómaticas.