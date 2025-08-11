La Junta licita por 1,6 millones la rehabilitación de tres edificios con 207 viviendas públicas en Huelva

Viviendas de la calle Valparaíso de la barriada de La Orden de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), ha licitado por 1,6 millones de euros las obras de rehabilitación de tres edificios con 207 viviendas públicas de la barriada La Orden de Huelva capital. Esta intervención, considerada una Operación de Importancia Estratégica, estará cofinanciada con cargo al Programa Feder Andalucía 2021-2027.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, la consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha señalado que desde el Gobierno andaluz "se está redoblando todos los esfuerzos para la mejora del parque público de viviendas de la Junta y, sobre todo, en mejorar la calidad de vida de las familias de viviendas sociales como las de La Orden".

"Trabajamos por viviendas más accesibles y eficientes energéticamente, además de aprovechar hasta el último euro para rehabilitar las barriadas onubenses que más lo necesitan", ha indicado la consejera, toda vez que ha indicado que este proyecto está incluido en la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inserción Social (Eracis).

De este modo, las obras se acometerán en tres edificios situados entre el número dos y el 16 de la calle Valparaíso, y cuentan con un plazo de ejecución de ocho meses, a partir del inicio de los trabajos. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 29 de septiembre a través de la plataforma electrónica de la Junta de Andalucía (Sirec).

La obra contempla diversas intervenciones en las fachadas, cubiertas y zonas comunes. Entre las intervenciones programadas se encuentran además la sustitución de las carpinterías de puertas y ventanas de las zonas comunes, por carpinterías de aluminio lacado con acristalamiento, y la colocación de barandillas en balcones. La actuación incluye también la pintura de las fachadas de los edificios, así como de patios interiores y carpintería metálica.