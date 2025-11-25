La Junta licita la rehabilitación de 40 viviendas sociales de la barriada Las Eritas de Cortegana (Huelva)

Viviendas en la barriada Las Eritas de Cortegana (Huelva). - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) ha licitado por algo más de 438.000 euros las obras de rehabilitación de 40 viviendas públicas en régimen de alquiler, en la barriada Las Eritas de Cortegana (Huelva).

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, la consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha subrayado la finalidad de este tipo de intervenciones en áreas urbanas desfavorecidas que está desarrollando la Agencia de Vivienda para la renovación, rehabilitación y regeneración de estas zonas, integradas en el ámbito de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Integración Social (ERACIS). Esta actuación está considerada como una Operación de Importancia Estratégica y estará financiada con cargo al Programa Feder Andalucía 2021-2027.

Las 40 viviendas sociales que van a ser objeto de esta rehabilitación están repartidas en dos manzanas, situadas en las calles Castaño, Encina y Madroño, dentro de la barriada Las Eritas. En esto conjunto residencial se incluyen viviendas unifamiliares adosadas y edificios de tipología plurifamiliar, situados en las esquinas de las manzanas.

El proyecto de obra incluye diversas intervenciones en fachadas, cubiertas, carpinterías exteriores y zonas comunes. En relación con las fachadas, se procederá a la reparación de los frentes de forjado y voladizos, así como al repintando de las zonas enfoscadas para evitar humedades en viviendas y mejorar la imagen urbana y el ornato de los edificios.

Por otra parte, está prevista la reparación de las cubiertas de tejas y la sustitución de las carpinterías exteriores de todas las viviendas, por otras nuevas de mayor estanqueidad, con el objetivo de reforzar su aislamiento térmico. En cuanto a las zonas comunes, están programadas también varias reparaciones para mejorar el acceso a las viviendas.

En este sentido, Rocío Díaz ha puesto en valor "la línea impulsada por el Gobierno andaluz para continuar desarrollando este tipo de actuaciones en áreas urbanas desfavorecidas, donde ya se ha puesto en marcha varios proyectos como la construcción de seis viviendas que vamos a construir en la barriada La Chanca, en Almería; la reurbanización de espacios públicos y la rehabilitación de un edificio con 84 viviendas en la barriada La Piñera, en Algeciras; la rehabilitación de otra edificio de 76 viviendas en Motril (Granada) y de otro grupo de 207 viviendas en la barriada de La Orden, en Huelva, así como la dotación de un espacio deportivo en el Polígono Sur de Sevilla".