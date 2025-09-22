La Junta mejora la señalización y el cerramiento de la Laguna de La Balastrera en Niebla (Huelva)

Visita del delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Huelva, Pedro Yórquez, a la Laguna de La Balastrera en Niebla. - JUNTA DE ANDALUCÍA

NIEBLA (HUELVA), 22 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía, a través de la Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Huelva, está llevando a cabo el proyecto de señalización, cerramientos y cartelería en los humedales de la Laguna de la Balastrera, en el término municipal de Niebla.

La actuación, que ha sido visitada por el delegado territorial, Pedro Yórquez, y el alcalde de la localidad iliplense, Joaquín Molina, consiste en la instalación de señales, delimitación mediante hincos y reposición de malla deteriorada. El importe total de esa inversión asciende a 3.200 euros, según ha informado la Junta en una nota.

Además, también en Niebla se colocarán otras dos señales en los humedales Laguna de los Caballos y Laguna de Doña Elvira. La cuantía de esta acción es de 18.000 euros, principalmente por la instalación de hincos de madera perimetrales. Estas actuaciones están enmarcadas en el Proyecto de Señalización, Cerramiento y Cartelería en los Humedales del Inventario Andaluz en la provincia de Huelva, que tiene un presupuesto de ejecución material de 174.7469 euros.

La Laguna de La Balastrera es un humedal artificial localizado en el entorno del Paisaje Protegido del Río Tinto y cuyo origen se debe a las extracciones de áridos (gravas) que se realizaron en la esta zona durante los años 70 y 80 del pasado siglo XX.

La laguna está constituida por varias cubetas de escasa profundidad que se inundan por el afloramiento desde el acuífero y por acumulación de precipitaciones y escorrentías superficiales. El humedal presenta carácter estacional sufriendo desecación durante el estío y en años de escasa pluviometría.

Su principal interés estriba en albergar algunas de las especies más emblemáticas de la avifauna acuática de la provincia. En concreto, es frecuente observar ejemplares de focha moruna, especie en peligro de extinción y escasamente representada en Andalucía. También se ha constatado la presencia de la malvasía, así como diferentes representaciones de anátidas, ardeidas, cigüeñas y limícolas.

Los dos observatorios instalados en el margen de la laguna pretenden poner en valor este humedal poco conocido pero importante para la conservación de varias especies sensibles de nuestra provincia. Se trata de sendas construcciones en madera y brezo de sección abierta y protegidos lateralmente por barreras laterales lo que facilita su integración en el entono. Además, se localiza junto a la colada del camino de Lucena --Puerta Verde San Juan del Puerto-Niebla-- por lo que hay una "buena accesibilidad" al público.