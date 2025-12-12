La Junta organiza este sábado una jornada de vacunación sin cita con tres puntos en Huelva

Vacunación. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias organizará este sábado en Huelva, a través de los Distritos de Atención Primaria Huelva-Costa y Condado-Campiña y el Área de Gestión Sanitaria Norte del Servicio Andaluz de Salud (SAS), una jornada extraordinaria de vacunación sin cita frente a la gripe y el Covid-19 en tres puntos externos que se ubicarán en zonas de gran afluencia de población, facilitando así la accesibilidad de la ciudadanía a la misma.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, de forma concreta, la campaña en la provincia onubense se desarrollará en la Plaza de las Monjas de la capital, en horario de 12,00 a 18,00 horas; en el Parque Comercial Lepe Sur de la localidad lepera, de 12,00 a 18,00 horas también, y en la plaza de San Pedro de Aracena, de 10,00 a 18,00 horas.

Para su realización, se desplazarán cuatro equipos de enfermería del SAS conformados por un total de once profesionales. La información sobre el despliegue territorial de esta iniciativa a nivel autonómico, que se suma a las jornadas sin cita de vacunación que se vienen desarrollando ya cada miércoles en los centros de salud con una gran acogida, se puede consultar en la siguiente dirección en la página web del SAS (https://sspa.lajunta.es/sabadosincita).

La delegada territorial del ramo, Manuela Caro, ha remarcado la "necesidad" de vacunarse frente a la gripe y Covid, "sobre todo los grupos considerados diana y sus familiares cercanos", en tanto que es "la mejor herramienta de prevención y protección con que contamos".

"Estamos ante una temporada en la que se prevé una elevadísima incidencia de infecciones respiratorias, por lo que desde el Gobierno andaluz estamos promoviendo todas las medidas que tenemos a nuestro alcance para reforzar la vigilancia y el control de esta epidemia de gripe que ha comenzado en nuestra comunidad", ha explicado.

En este sentido, Andalucía ha superado ya esta semana el umbral epidémico de gripe con una tasa de 33,5 casos por 100.000 habitantes (el umbral establecido está en 20 casos por 100.000 habitantes). Esto supone que en la última semana se ha triplicado la tasa, que se encontraba en 10,5 casos por 100.000 habitantes.

Entre estas acciones que se están impulsando destaca la Orden que entró en vigor el lunes 1 de diciembre, por la que se recomienda el uso de mascarilla en todos los centros sanitarios y sociosanitarios de la región, tanto públicos como privados, y que pasa a ser obligatorio en aquellos centros que hayan activado al menos tres veces su Plan de Alta Frecuentación en los últimos siete días y que la tasa de incidencia de su distrito sanitario correspondiente se haya duplicado (sobre la incidencia basal, es decir, entre marzo-septiembre).

El pasado 31 de octubre el SAS activó además en toda Andalucía el Plan de Alta Frecuentación, que tiene como objetivo minimizar el impacto de las infecciones respiratorias durante la temporada. Este plan busca asegurar una atención eficaz y segura, especialmente para la población más vulnerable, mediante una estrategia coordinada que contempla actuaciones de prevención, detección temprana y reorganización de recursos en todos los niveles asistenciales: en la atención primaria, en la atención hospitalaria y en los centros de emergencia sanitaria del 061.

BALANCE DE ACTIVIDAD

Hasta el momento se han vacunado contra la gripe en la provincia de Huelva un total de 97.049 personas, mientras que 39.665 lo han hecho frente al Covid-19. La delegada territorial de Salud y Consumo ha querido mostrar su "agradecimiento" a los ciudadanos que participan en la campaña por su "responsabilidad y concienciación", así como a los profesionales sanitarios, "especialmente del ámbito de la enfermería, que son los encargados de administrar las vacunas".