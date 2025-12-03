La Junta pone en valor en La Palma del Condado (Huelva) el trabajo de Andalucía Emprende y de sus emprendedores

Encuentro 'La Palma del Condado Emprende'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

LA PALMA DEL CONDADO (HUELVA), 3 (EUROPA PRESS)

El delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta en Huelva, Carlos Soriano, ha participado en 'La Palma del Condado Emprende', un encuentro celebrado en el Ayuntamiento de la localidad para reconocer la trayectoria de 23 emprendedores de la localidad y poner en valor el trabajo que Andalucía Emprende, fundación dependiente de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, realiza a través del Centro Andaluz de Emprendimiento (CADE) de Bonares, que atiende a este municipio.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, Soriano ha destacado que "es un orgullo inmenso estar celebrando el talento y la valentía de 23 emprendedores que representan lo mejor de La Palma del Condado". Ha subrayado que se trata de "personas que han decidido creer en sus ideas, arriesgar y construir futuro aquí, donde nacimos y donde queremos que siga habiendo oportunidades". El delegado ha puesto de manifiesto el compromiso del Gobierno andaluz con el impulso al emprendimiento.

"El Gobierno de la Junta de Andalucía, con el presidente Juanma Moreno, tiene un compromiso firme con el emprendimiento", ha afirmado, recordando que ese compromiso se materializa "a través de Andalucía Emprende, que desde el CADE de Bonares ha acompañado la creación de 352 empresas y más de 370 empleos en nuestro entorno". "Estamos aquí para ayudar, para facilitar y para estar al lado de quienes quieren iniciar un proyecto y hacerlo crecer", ha remarcado.

Asimismo, Soriano también ha puesto en valor la colaboración institucional, señalando que "se reconoce la labor del Área de Desarrollo Local del Ayuntamiento, ejemplo de cómo la colaboración entre instituciones da frutos reales".

Por último, el delegado ha dirigido unas palabras de agradecimiento a los emprendedores distinguidos: "Gracias por vuestra fuerza, por vuestra creatividad y por demostrar que La Palma es un lugar donde los sueños se ponen en marcha".

ANDALUCÍA EMPRENDE, "UN ALIADO CLAVE"

Soriano ha subrayado el papel de Andalucía Emprende, fundación pública que trabaja en estrecha colaboración con la Consejería de Desarrollo Educativo a través de programas y acciones formativas destinadas a impulsar el desarrollo de habilidades emprendedoras en estudiantes de todos los ciclos educativos.

En este sentido, ha destacado que el apoyo que presta el personal técnico de Andalucía Emprende, especializado en creación y desarrollo de empresas y con una trayectoria dilatada, además de gratuito, es "profesional y cercano", siendo determinante en la consolidación de muchos proyectos empresariales del municipio.

Por todo ello, ha calificado a la entidad como un "aliado clave" para la dinamización del tejido productivo provincial. Los datos del CADE de Bonares, que atiende a La Palma del Condado, reflejan este impacto, con 352 empresas creadas, 377 empleos generados y más de dos millones de euros de inversión movilizada entre 2018 y 2024.

Durante el acto se ha reconocido a 23 emprendedores de La Palma del Condado por su iniciativa, su carácter innovador y su contribución al empleo y al desarrollo económico local. Asimismo, se ha otorgado un reconocimiento institucional al Área de Desarrollo Local del Ayuntamiento de La Palma del Condado, por su apoyo continuado al emprendimiento y ejemplo de cooperación público-privada junto a Andalucía Emprende.

El delegado ha reiterado que "cuando alguien tiene una idea y encuentra una mano tendida, todo es más fácil", destacando que la formación y el acompañamiento especializado siguen siendo pilares esenciales para fortalecer los proyectos emprendedores.