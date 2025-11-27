La Junta pone en valor en Valverde (Huelva) el trabajo de Andalucía Emprende y de sus emprendedores

Encuentro 'Valverde Emprende', celebrado en Valverde del Camino (Huelva). - JUNTA DE ANDALUCÍA

El delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta en Huelva, Carlos Soriano, ha participado en 'Valverde Emprende', un encuentro celebrado en Valverde del Camino para reconocer la trayectoria de 18 emprendedores del municipio y poner en valor el trabajo que Andalucía Emprende, fundación dependiente de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, realiza a través del Centro Andaluz de Emprendimiento (CADE) de esta localidad.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, durante su intervención, Soriano ha felicitado a las personas emprendedoras reconocidas este año, toda vez que ha destacado que "sus proyectos representan lo mejor de Valverde del Camino: esfuerzo, creatividad y una enorme valentía". En este sentido, se ha dirigido a ellos subrayando que "se celebra vuestro esfuerzo, vuestra determinación y vuestra capacidad de creer en vosotros mismos".

En este sentido, Soriano ha incidido en que emprender "no es sencillo", lo que, a su juicio, "tiene aún más valor que estéis hoy aquí, demostrando que con trabajo y constancia es posible transformar una idea en una empresa que aporta empleo, dinamismo y riqueza al municipio".

ANDALUCÍA EMPRENDE, "UN ALIADO CLAVE"

Por otro lado, el delegado ha puesto en valor el papel de Andalucía Emprende, fundación pública que trabaja en estrecha colaboración con la Consejería de Desarrollo Educativo a través de programas y acciones formativas específicas, destinadas a impulsar el desarrollo de habilidades emprendedoras en estudiantes de todos los ciclos educativos.

En este sentido, Soriano ha puesto de relieve que el apoyo que presta el personal técnico de Andalucía Emprende, especializado en creación y desarrollo de empresas, y con una experiencia dilatada, además de gratuito, "es profesional y cercano y ha sido determinante para que muchos de los proyectos empresariales del municipio hayan podido consolidarse". Por ello, ha considerado que este organismo es un "aliado clave" para la dinamización del tejido productivo de la provincia.

Los datos del CADE de Valverde del Camino reflejan ese impacto, con un total de 264 empresas creadas, 290 empleos generados y más de 1,8 millones de euros de inversión movilizada entre 2018 y 2024.

"Cuando alguien tiene una idea y encuentra una mano tendida, todo es más fácil", ha concluido el delegado, destacando que "la formación y el acompañamiento especializado son esenciales para que los emprendedores puedan desarrollar proyectos sólidos", ha comentado.

Durante el acto también se ha distinguido a la Mancomunidad Campiña Andévalo por su apoyo a la iniciativa emprendedora local. En este caso, Soriano ha resaltado la importancia de la colaboración entre administraciones y entidades para "crear un entorno favorable al emprendimiento, que contribuya al desarrollo de nuestros pueblos".