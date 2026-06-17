La Junta presenta en Huelva la campaña para la prevención de las muertes por ahogamiento en verano

El delegado en funciones de la Junta de Andalucía en Huelva, José Manuel Correa. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado en funciones de la Junta de Andalucía en Huelva, José Manuel Correa, ha presentado este miércoles la campaña 'No esperes a verlo en las noticias, en el agua los descuidos son emergencias', una iniciativa de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de adoptar conductas seguras en playas, ríos, embalses y piscinas y evitar accidentes en el medio acuático durante la temporada estival.

Correa ha explicado que los ahogamientos son "una de las principales causas de mortalidad accidental y evitable durante el verano", por ello, desde la Junta de Andalucía se quiere transmitir a la población "una cultura preventiva ya que la prudencia y la prevención sigue siendo las mejores herramientas para salvar vidas", ha indicado en una nota.

"Queremos que Huelva y que toda Andalucía siga siendo un destino líder, acogedor y admirado por la calidad de sus playas y de sus servicios, pero también el destino más seguro. Ese es el compromiso del Gobierno andaluz y el objetivo de esta campaña", ha subrayado el dirigente andaluz.

El delegado ha recordado que en Andalucía se registraron durante 2025 un total de 107 fallecimientos por ahogamiento, según la información aportada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, de los que 74 se produjeron en aguas naturales, como playas, ríos y embalses. De esas defunciones dos de ellas sucedieron en la provincia de Huelva. "No podemos bajar la guardia. El reto está en convertir las recomendaciones de seguridad en conductas incorporadas al día a día del verano, no en reacciones ante el peligro", ha subrayado Correa.

El delegado ha insistido en que la campaña parte de la idea de que cuando una tragedia aparece en las noticias "ya es demasiado tarde" y que, por eso, "es necesario prevenir antes porque en el agua los descuidos son emergencias". En este sentido, ha señalado que "muchas de estas situaciones tienen detrás imprudencias, excesos de confianza o pequeños descuidos que pueden tener consecuencias irreversibles".

La campaña no apela al miedo, sino a la "responsabilidad activa". Cada medida preventiva --bañarse en zonas vigiladas, no perder de vista a los niños, conocer las condiciones del agua, respetar las indicaciones de los socorristas-- se convierte en "un gesto concreto con capacidad de salvar vidas". El mensaje "no es que el agua sea un peligro, sino que disfrutarla de forma segura está al alcance de todos".

Esta iniciativa se enmarca dentro de la estrategia de prevención que la Junta de Andalucía viene desarrollando desde 2019 para reforzar la seguridad en las playas y zonas de baño. En estos años se han impulsado ayudas y subvenciones para mejorar los servicios de vigilancia y salvamento, se ha apoyado a los ayuntamientos en la elaboración y actualización de los planes de playa y se han desarrollado campañas de sensibilización ciudadana.

El delegado ha destacado, además, que todos los municipios andaluces con litoral disponen ya de planes de playa, "un instrumento fundamental para identificar riesgos, coordinar recursos y garantizar una respuesta eficaz ante cualquier incidencia".