La Junta presenta en Huelva los incentivos para las cadenas de valor industrial con 109 millones de presupuesto

HUELVA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas de la Junta en Huelva, Lucía Núñez, ha inaugurado este lunes la jornada práctica 'Presentación del Programa de incentivos 'Cadenas de valor industrial', junto al secretario general de Industria y Minas, José Javier Alonso. Un programa dotado con un presupuesto de 109 millones de euros con cargo al Programa de Andalucía Feder 2021-2027, que se enmarca en la Orden de Incentivos integrados de competitividad y energía en Andalucía (Incea).

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, Huelva y Cádiz son las provincias en las que ha comenzado este lunes este ciclo de jornadas que recorrerá la comunidad durante esta semana, dirigidas a las industrias andaluzas, fundamentalmente pymes, interesadas en impulsar proyectos de incremento de su competitividad, nuevas inversiones y servicios para el refuerzo de la capacidad y la especialización; así como aquellas que deseen implementar medidas de mejora de la eficiencia energética y uso de renovables.

También están orientadas a empresas promotoras de proyectos, como instaladoras, ingenierías y consultorías; y empresas de servicios energéticos.

Así, las empresas onubenses han podido conocer las diferentes actuaciones incentivadas en el Programa de 'Cadenas de Valor Industrial', gestionado por la Consejería orientado a los sectores industriales que cuenten con planes de cadena de valor Crece Industria --química, metalúrgica, de la madera y mueble, farmacéutica, textil, cuero y calzado, cemento, salud, papel, cartón y artes gráficas, vidrio, joyería, agua, plástico, para la digitalización, automoción, metalmecánica, energía, clima y frío industrial e industria para la edificación y naval--, así como aquellas englobadas en la Estrategia Aeroespacial de Andalucía.

Estos sectores pueden solicitar desde el pasado 10 de octubre incentivos que impulsen sus cadenas de valor, hasta el 80% en actuaciones de competitividad industrial y hasta el 65% en eficiencia energética, siendo la financiación media entre un 40% y un 60%.

"Nos encontramos ante un programa novedoso y tremendamente ambicioso, ya que aúna, por primera vez y de forma integrada, ayudas para el impulso de la competitividad empresarial y para la mejora de la eficiencia energética, conscientes del beneficio mutuo que para las industrias andaluzas supone el poder actuar a la vez en los dos ámbitos", ha señalado la delegada territorial.

La provincia onubense se considera el segundo polígono industrial químico de España y el primero por su diversidad. En el término municipal de la capital onubense y en la localidad de Palos de la Frontera se ubican, junto a otras instalaciones, 20 plantas industriales que, con su actividad metalúrgica, la vinculada a las energías renovables y el hidrógeno renovable, conforman un enclave industrial clave en España.

"Es por ello que este programa de incentivos es una gran oportunidad para fomentar la innovación, mejorar la productividad y fortalecer las cadenas de valor industriales de nuestra provincia, especialmente de las pequeñas y medianas empresas, que son las que más porcentaje de ayudas pueden recibir", ha resaltado Lucía Núñez.

DOS LÍNEAS DE INCENTIVOS

El programa 'Cadenas de valor industrial' se compone de dos líneas de ayudas, una gestionada por la Secretaría General de Industria y Minas, con un presupuesto de 25,3 millones de euros en incentivos para el desarrollo competitivo y la mejora de la competitividad (Línea 1), cuya fecha límite para presentar solicitudes es el próximo 31 de octubre, y se tramita bajo el régimen de concurrencia competitiva, permitiendo así la selección de los proyectos con mejor impacto económico y social.

Una segunda línea, gestionada por la Agencia Andaluza de la Energía, en este caso bajo el régimen de concurrencia no competitiva, que cuenta con 83,64 millones de euros de fondos Feder para impulsar la eficiencia energética (Línea 2), permaneciendo abierta hasta el 30 de septiembre de 2027, o hasta el agotamiento de los fondos.

Para facilitar el acceso a las ayudas, la presentación de solicitudes a cualquiera de estas dos líneas, independientemente del organismo que se encargue de su tramitación, se realizará a través de una dirección electrónica única ubicada en la página web de la Consejería de Industria, Energía y Minas.

"Hemos buscado las máximas facilidades para los empresarios incorporando un elevado grado de automatización en los procesos y ofreciendo la posibilidad de un pago anticipado del 15% del incentivo, subiendo este anticipo al 40% para las actuaciones de mejora energética, si se presenta una garantía otorgada por un banco, Sociedad de Garantía Recíproca u otra entidad financiera", ha apuntado el secretario general de Industria y Minas, José Javier Alonso.

ACTUACIONES A INCENTIVAR

Las actuaciones que se incentivan a través de la Línea 1 de competitividad son la adquisición de activos materiales e inmateriales para la puesta en marcha de un nuevo establecimiento, la ampliación de la capacidad de uno ya existente, la diversificación de la producción o la transformación del proceso de producción.

Para optar a estas ayudas de inversiones productivas es necesario que exista una solicitud previa de un proyecto para el uso eficiente de la energía de la línea 2. También se financia el desarrollo industrial y la apuesta por nuevos productos o procesos, apoyando actuaciones de investigación industrial y desarrollo experimental, así como la innovación en materia de procesos y organización.

Por otro lado, una medida que puede ayudar a pymes y autónomos del ámbito industrial a reforzar sus capacidades y la especialización son los incentivos para la contratación de servicios de consultoría. En función de la tipología de actuación y el beneficiario, los porcentajes de ayudas a la inversión oscilan entre un 15% hasta un máximo del 80% --alcanzando el 100% para aquellas actuaciones que incorporen innovación en productos y procesos de pymes--, siendo el incentivo medio entre el 50 y el 60%.

La línea 2 contempla ayudas para incrementar la eficiencia energética de edificios de uso industrial y de los procesos o instalaciones, con actuaciones como la mejora de la envolvente térmica, equipos nuevos para climatización, agua caliente sanitaria o iluminación, la renovación de los equipos y tecnologías por otras de mayor eficiencia energética, la mejora en el diseño de los procesos o la implantación de sistemas de gestión energética mediante TIC.

La incorporación de instalaciones y equipos nuevos de energía renovable, como la solar térmica, biomasa, biolíquidos, biogás, biometano y otros gases renovales, así como instalaciones de autoconsumo eléctrico, fotovoltaico, con o sin almacenamiento, también se incluyen para incrementar el uso de energías renovables en edificios, procesos e instalaciones de las industrias.

Por último, se incentivan las llamadas tecnologías renovables próximas al mercado, financiando equipos consumidores de energía térmica o el autoconsumo eléctrico con tecnología eólica, hidrotermia, marina, geotermia, aerotermia u otras tecnologías (siempre que no cuenten con una alta implantación en el mercado industrial andaluz), así como actuaciones para la transformación de la biomasa para la producción de biocombustibles, biogás, biometano o gases renovables.

En el caso de las actuaciones de mejora energética financiadas a través de la Línea 2, los porcentajes de ayudas a la inversión van desde un 30 a un 65%, en función de la tipología de actuación y beneficiario, oscilando el incentivo medio entre el 35% y el 45%.