La Junta presenta en Huelva la Red de Municipios Mineros para impulsar el desarrollo local y la atracción de inversiones

Presentación provincial de la Red Andaluza de Municipios Mineros en Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de la Junta en Huelva ha acogido este viernes la presentación provincial de la Red Andaluza de Municipios Mineros, una iniciativa de la Consejería de Industria, Energía y Minas, que el pasado 4 de septiembre firmó con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) un convenio para dar a conocer la Red de municipios mineros.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, esta estructura tiene como objetivo fortalecer el desarrollo económico de las localidades con actividad minera que abarca no solo la minería metálica sino también los áridos, canteras, graveras y salinas, mediante un modelo de cooperación institucional que favorezca la inversión, la creación de empleo y la mejora de los sistemas productivos locales.

El acto ha contado con la participación del director general de Minas, Jesús Portillo, y la delegada territorial de Industria, Energía y Minas, Lucía Núñez, además de alcaldes, concejales y responsables técnicos de municipios onubenses con actividad minera.

El director general de Minas, Jesús Portillo, ha explicado que la Red se enmarca en la Estrategia para una Minería Sostenible en Andalucía 2030 (EMSA 2030), aprobada por la Junta para consolidar a Andalucía como región minera líder en Europa. "Estamos construyendo un modelo de colaboración sin precedentes, en el que administraciones locales y autonómica, junto a agentes económicos y sociales y el propio sector minero avanzan de la mano. El objetivo es crear municipios más competitivos, capaces de atraer industria, generar empleo estable, impulsar formación especializada y promover la rehabilitación de espacios afectados por la minería histórica", ha señalado Portillo.

También ha señalado que el acuerdo firmado entre la Consejería y la FAMP establece medidas claras para que los ayuntamientos adheridos puedan ser reconocidos como Municipios Mineros de Andalucía, comprometiéndose a agilizar sus trámites, mantener actualizados sus cuadernos de servicios mineros y facilitar suelos y entornos aptos para la implantación de empresas.

NUEVA ETAPA DE OPORTUNIDADES

Por su parte, Lucía Núñez ha subrayado la "relevancia" de esta iniciativa para un territorio "que históricamente ha estado ligado a la minería y que hoy afronta una nueva etapa de oportunidades gracias a proyectos sostenibles, innovadores y conectados a la cadena de valor industrial".

"La Red Andaluza de Municipios Mineros es un instrumento clave para reforzar las capacidades de nuestros ayuntamientos, acelerar trámites, atraer inversiones y generar empleo cualificado en el territorio. Huelva es referencia nacional en minería metálica, pero también en áridos, graveras y salinas, y queremos que esta actividad siga siendo motor de desarrollo para nuestros pueblos", ha afirmado.

Además, la delegada ha destacado que permitirá un intercambio constante de buenas prácticas, formación especializada, asesoramiento técnico a los municipios y una mayor coordinación interadministrativa en la tramitación de proyectos.

Núñez ha concluido que "Huelva aporta a la minería andaluza talento, tradición, innovación y recursos". "Esta Red nos permitirá seguir avanzando juntos, municipio a municipio, hacia un futuro de oportunidades y crecimiento para toda la provincia", ha subrayado.

La iniciativa está abierta a cualquier entidad local andaluza con actividad o vocación minera, independientemente de su tamaño o forma jurídica. Para adherirse, los municipios deben enviar el formulario habilitado a la Dirección General de Minas a través del registro electrónico.

La Consejería de Industria, Energía y Minas reafirma con esta red su compromiso con un modelo de minería sostenible, generador de empleo estable, innovador, alineado con los retos ambientales y capaz de contribuir de manera decisiva a la fijación de población en las zonas rurales.

A la presentación han asistido, entre otros, representantes municipales de Lepe, Villanueva de las Cruces, El Cerro de Andévalo, Beas, Calañas, Valverde del Camino y Puebla de Guzmán.