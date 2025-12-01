La Junta realiza actuaciones para la reapertura del Dolmen de Soto de Trigueros (Huelva)

Visita al Dolmen de Soto, en Trigueros (Huelva). - JUNTA DE ANDALUCÍA

La delegada territorial de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Huelva, Teresa Herrera, ha visitado el Dolmen de Soto de Trigueros, acompañada del alcalde de la localidad, Vidal Blanco, y del concejal de Cultura, Benito Conde, para comprobar in situ las actuaciones llevadas a cabo en el monumento megalítico que han permitido su reapertura al público tras una inversión de algo más de 119.000 euros.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, las actuaciones tienen el propósito de, por un lado, solucionar los problemas de conservación preventiva existentes, y por otro lado, recuperar la imagen del interior de la estructura megalítica conseguida tras su restauración en el año 2013.

Al respecto, durante el segundo semestre del año 2024, la Delegación territorial de Cultura encargó una serie de estudios y análisis no destructivos consistentes en una termografía infrarroja para la detección de áreas de infiltración y acúmulos de humedad, ensayos de caracterización de sales eflorecentes y el seguimiento a través de data-loggers de la evolución de los valores higrométricos.

Partiendo de los resultados obtenidos de los referidos estudios y análisis se encargó la redacción de un proyecto de impermeabilización de la masa tumular del Dolmen de Soto. Las obras correspondientes al proyecto se iniciaron el día 24 de septiembre de 2024 y concluyeron el día 10 de diciembre de 2024. Los trabajos consistieron en dotar a la masa tumular de una membrana de alta transpirabilidad (lámina USB Weld AS) que refuerza la impermeabilización del interior del dolmen.

De este modo se consiguió unos niveles de humedad relativa adecuados para la conservación del monumento megalítico. En esta misma línea, se acometió obra de drenaje de la cámara de acceso al dolmen, que supuso eliminar los problemas de encharcamiento que provocaba el aporte de humedad al interior del monumento. Las actuaciones supusieron una inversión por parte de la Consejería de Cultura y Deporte por un importe total de 60.381 euros.

Dando continuidad a los trabajos conservativos del pasado año 2024, la Delegación territorial de Turismo, Cultura y Deporte ha realizado un estudio, documentación fotográfica y análisis de los materiales pétreos y morteros para el diagnóstico de las patologías que presentaba el interior del Dolmen de Soto. El mismo ha servido de base para las actuaciones de restauración de los ortostatos del corredor y cámara del Dolmen de Soto que han estado realizando la empresa ARS NOVA Restauraciones de Bienes Culturales S.L., cuyos trabajos concluyeron el 28 de noviembre y ascendieron a casi 59.000 euros.

"Gracias a todas las actuaciones acometidas por la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Huelva durante este año, el Dolmen de Soto recupera la imagen más próxima a la que pudieron ver nuestros ancestros, al tiempo que se ha dado solución a los problemas de conservación preventiva que presentaba el monumento megalítico por los niveles elevados de humedad", ha asegurado la delegada territorial, Teresa Herrera.

La delegada ha añadido que el Dolmen "es un lugar muy importante no solo para la cultura, no solo para Huelva, no solo para nuestras señas de identidad", sino que es "un lugar único y mágico para toda la comunidad científica donde poder seguir conociendo más detalles de nuestro pasado".