La Junta realiza mejoras en las consultas y la impermeabilización del consultorio de Beas (Huelva)

BEAS (HUELVA), 2 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, a través del Distrito Sanitario de Atención Primaria Condado-Campiña del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha acometido obras de rehabilitación en el consultorio del municipio de Beas con el objetivo de "mejorar la calidad y confortabilidad en la atención que reciben los vecinos", así como "las condiciones en que desarrollan su labor los profesionales".

La delegada territorial del ramo, Manuela Caro, ha visitado este martes los trabajos completados, que han requerido una inversión por parte del SAS de 18.000 euros. En la visita ha estado acompañada por el alcalde de la localidad, José Leñero, y el director gerente del distrito, Antonio Ortega, ha indicado la Junta en una nota.

En concreto, las obras efectuadas han consistido en la renovación integral de las dos consultas modulares que se incorporaron al centro sanitario a raíz de la ampliación de espacios asistenciales que requirió el abordaje de la pandemia de Covid-19 y la necesidad, con ello, de contar con dobles circuitos.

En este sentido, se han llevado a cabo actuaciones de reparación en las dependencias clínicas y en las zonas de acceso, además de otras mejoras en las cubiertas y revestimientos "que permiten reforzar su impermeabilización ante las inclemencias meteorológicas".

Por otro lado, se ha procedido también a la sustitución de toda la luminaria de las instalaciones sanitarias por luces LED "que conllevan un ahorro energético y son mucho más eficientes y respetuosas en materia de gestión medioambiental".

Se trata de una serie de intervenciones de renovación y mantenimiento del consultorio "que redundan positivamente en la calidad del servicio a los ciudadanos y en la actividad que desempeña el personal sanitario", ha remarcado la administración andaluza.

La realización de estas obras forma parte del programa de nuevas construcciones, ampliaciones y reforma que los Distritos Sanitarios Huelva-Costa y Condado-Campiña vienen llevando a cabo en los últimos años con la finalidad de "modernizar" la red de centros de atención primaria situados en su radio de influencia, "subsanando la obsolescencia que presentaban muchas de sus instalaciones", a la vez que se renueva la dotación tecnológica y se incorpora equipamiento electromédico "de última generación".

Dentro de este plan, la Junta ha destacado que "entre 2024 y 2025 se han efectuado actuaciones de mejora en 33 de sus centros de salud gracias a una partida económica de 1,1 millones de euros". Todo ello, "en el marco del esfuerzo inversor de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias en este nivel asistencial para el conjunto de la provincia de Huelva que supera ya los 25 millones de euros", ha subrayado la administración andaluza.