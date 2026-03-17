La Junta reconoce la "incansable" labor de Asvea en su 25 aniversario frente a la enfermedad de Andrade

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, en los actos conmemorativos del 25 aniversario de la Asociación Valverdeña Enfermedad de Andrade (Asvea). - JUNTA DE ANDALUCÍA

VALVERDE DEL CAMINO (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha participado este martes en Valverde del Camino (Huelva) en uno de los actos conmemorativos del 25 aniversario de la Asociación Valverdeña Enfermedad de Andrade (Asvea), en concreto en la entrega de los reconocimientos 'Tejiendo en salud, inclusión e igualdad', que han puesto en valor la labor "incansable" de los terapeutas y profesionales que trabajan con los afectados por la enfermedad de Andrade y sus familias, destacando su contribución a mejorar la calidad de vida de quienes conviven con esta patología.

En el transcurso del acto, la asociación ha reconocido a la consejera como socia de honor, en agradecimiento a su compromiso y apoyo a los afectados y a sus familias. Asimismo, también se ha nombrado socio de honor al vicepresidente de Infraestructuras de la Diputación de Huelva, Manuel Cayuela, según ha explicado el Ejecutivo andaluz en una nota.

Acompañada por la presidenta de Asvea, Rosa Asuero, y por el delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en la provincia de Huelva, José Manuel Borrero, López ha subrayado que la enfermedad de Andrade está "muy presente en Valverde del Camino", donde, según ha indicado, "todo el pueblo es consciente de que es un núcleo especialmente señalado, algo que no ocurre en municipios cercanos como Beas o Riotinto".

En este sentido, ha agradecido el compromiso colectivo de la localidad y ha reconocido el papel fundamental de Asvea durante estos 25 años "de ejemplo, coraje, esfuerzo y esperanza".

Asimismo, ha incidido en que la asociación ha sido "clave" para visibilizar la enfermedad, impulsar la investigación y reclamar los recursos sanitarios necesarios para frenar su avance. "Todo Valverde está muy agradecido por el trabajo realizado y por las conquistas alcanzadas", ha afirmado.

Por su parte, la presidenta de Asvea ha destacado la importancia de la visibilidad y la investigación en las enfermedades raras como la de Andrade. Además, ha señalado que, gracias a la labor de la asociación, se han conseguido "equipos fundamentales en la provincia de Huelva" para la atención a los pacientes.

Asuero ha explicado que la labor de Asvea se centra en informar, dar visibilidad a la enfermedad, fomentar la investigación y promover la coordinación entre las distintas asociaciones implicadas, con el objetivo de seguir avanzando en la mejora de la atención y el bienestar de los afectados.