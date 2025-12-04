La Junta reivindica en Huelva el Día de la Bandera como "símbolo de orgullo, identidad y unidad" de Andalucía

Día de la Bandera en Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha presidido este jueves en Huelva el acto organizado por la Junta de Andalucía con motivo del Día de la Bandera, que se conmemora el 4 de diciembre. Durante su intervención, la consejera ha destacado que la bandera andaluza es "símbolo de orgullo, identidad y amor por esta tierra", y ha apelado a la importancia de "seguir defendiendo Andalucía desde la unidad, la fortaleza y la lealtad".

En el acto conmemorativo, que ha tenido lugar en el Museo de Huelva, la consejera ha estado acompañada por el delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa; la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; el delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en la provincia, José Manuel Borrero; el presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva, Alberto Santana; el vicepresidente de la Diputación de Huelva, José Manuel Zamora, y la subdelegada del Gobierno de España en la provincia, María José Rico, así como los delegados territoriales de Huelva, diputados y alcaldes de otros municipios, entre otras autoridades civiles y militares, ha informado la Junta.

Loles López ha subrayado que esta jornada es "especialmente significativa", al celebrar que "hace 48 años todos los andaluces, desde Huelva hasta Almería, salimos a la calle para reclamar lo que nos pertenece: la autonomía plena y la capacidad de construir nuestro propio futuro".

"48 años más tarde, nuestra bandera sigue ondeando, recordándonos cada día que, cuando los andaluces trabajamos unidos, somos capaces de conquistar aquello con lo que soñamos", ha señalado. En este sentido, ha reafirmado que "estamos muy orgullosos de lo que hemos alcanzado, pero nos quedan muchas metas que alcanzar desde la unidad de toda la sociedad".

La consejera ha insistido además en "el orgullo de pertenecer a una tierra grande, solidaria y profundamente humanitaria" y ha subrayado la "responsabilidad social que compartimos de defender Andalucía desde la unidad y con fortaleza frente a los privilegios que el Gobierno de España concede a otras comunidades autónomas en detrimento de esta tierra". "Los andaluces no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos", ha concluido.

Por su parte, la alcaldesa de Huelva ha asegurado que "es un día para poner en valor los logros de nuestra tierra, todo lo que los onubenses y andaluces hemos conseguido con nuestro esfuerzo en estos 48 años". En este sentido, ha recordado que hoy Andalucía "es un motor de desarrollo económico y creación de empleo en España", algo que "la ha llevado a convertirse en una tierra de oportunidades para todos con un valioso presente y un prometedor futuro por delante del que Huelva será una de sus grandes protagonistas".

En el transcurso del acto, la consejera ha sido la encargada de leer la declaración institucional del Día de la Bandera, en la que se recuerda la histórica manifestación del 4 de diciembre de 1977 y se subraya el valor de la autonomía y la identidad colectiva andaluza.

El texto destaca la bandera como símbolo de la memoria, la esperanza y la solidaridad del pueblo andaluz, así como el compromiso de esta tierra con su progreso, la cohesión social y el futuro compartido con el resto de España. Tras la lectura, López ha izado la bandera andaluza en el Museo de Huelva.