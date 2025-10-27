La Junta renovará antes de final de año el firme de la autovía de Bollullos Par del Condado a Almonte (Huelva)

HUELVA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía renovará el firme de la autovía A-483, entre Bollullos Par del Condado y Almonte (Huelva). La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha adjudicado por más de dos millones de euros a la empresa Trabajos Bituminosos el contrato de mejora de firmes de la provincia de Huelva, que incluye esta autovía como actuación prioritaria.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, Rocío Díaz ha resaltado "el esfuerzo inversor de este año, con cerca del triple de fondos para revertir los daños que ha causado las DANA en la red viaria andaluza".

Con este contrato, según ha remarcado, "se ha apostado por actuar en una de las carreteras autonómicas con mayor tráfico de la provincia". En concreto, se actuará en la renovación integral del firme de los 14 kilómetros de esta autovía. Esta inversión se realizará en paralelo a las obras previstas del tercer carril en el tramo Almonte-El Rocío en esta misma carretera, que se iniciarán en breve con una inversión de más de 25 millones de euros.

Igualmente, se actuará en el tramo del kilómetro 66 al 79 de la carretera A-495, entre Santa Bárbara de Casa y Rosal de la Frontera, que contaba con el firme deteriorado. La consejera ha avanzado que se trata de unos primeros trabajos de renovación de firmes que tendrán continuidad en 2026 en otras carreteras de la provincia.

Así, las obras en estas carreteras se centrarán en el extendido de mezclas bituminosas, reparación de blandones y baches, fresado de pavimento, sellado, repintado de señalización horizontal y reposición de elementos de contención, balizamiento, juntas de dilatación o espiras de estaciones de aforo.

La Junta de Andalucía prevé invertir hasta final de año 23,8 millones de euros en toda Andalucía, casi tres veces más de lo que se ha hecho en años anteriores. Este paquete de firmes, con contratos en todas las provincias andaluzas, está incluido en un Plan de Asfaltado y Resiliencia puesto en marcha por el Gobierno andaluz para actuar en los puntos más conflictivos de la red autonómica de carreteras.