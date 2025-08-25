La Junta y el Seprona levantan 120 actas por marisqueo a pie de coquina el el Golfo de Cádiz en el primer semestre

HUELVA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Inspección Pesquera de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, y el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) han levantado durante el primer semestre de 2025 un total de 120 actas por marisqueo a pie de coquina (Donax trunculus) en el Golfo de Cádiz. Una cifra que "evidencia el papel de ambos organismos como pilares para la sostenibilidad de este molusco en el Golfo de Cádiz", han indicado en una nota.

De dichas actas, un total de 62 fueron infracciones administrativas, como mariscar sin la obligatoria licencia, hacerlo en zonas cerradas por motivos higiénico-sanitarios y durante el período de reproducción de la especie (veda), entre otras. "Unas infracciones que no sólo amenazan la sostenibilidad de la coquina, sino que también ponen en grave riesgo la salud de los consumidores", tal y como han sostenido desde la consejería.

Esta actividad ha sido objeto a lo largo de los años de un "intenso control" y de la correspondiente sanción por vía administrativa de personas que, "de forma permanente, vienen recogiendo coquina sin cumplir la regulación existente". Dado que las sanciones administrativas no disuaden a dichos infractores de seguir realizando esta actividad, el artículo 335 del Código Penal prevé que puedan ser denunciados por esta vía, contabilizándose durante los seis primeros meses del año un total de cuatro personas investigadas por actividad ilegal en este tipo de pesquería.

"Las acciones conjuntas de ambos organismos en defensa de la pesquería de la coquina en el Golfo de Cádiz no sólo evidencian la existencia de una significativa actividad ilegal en este tipo de marisqueo a pie, sino que también destacan la importancia y los beneficios de su actividad de control, vigilancia e inspección", han apuntado desde la administración regional.

La coquina es una especie altamente valorada en la gastronomía andaluza, especialmente en los municipios costeros donde se captura. Su extracción no sólo enriquece la oferta culinaria, sino que también contribuye de manera significativa al desarrollo de la economía local, generando numerosos puestos de trabajo, tanto directos --licencias de marisqueo a pie-- como indirectos --distribuidores, pescaderías, restauración, etc.--.

Además de proteger el recurso, la actividad de control y vigilancia es "crucial" para "garantizar" la salud de los consumidores, ya que las coquinas capturadas de forma ilícita no se someten a análisis sanitarios y pueden contener biotoxinas peligrosas, por lo que su consumo puede provocar gastroenteritis, náuseas, dolor abdominal y otros efectos más graves.

La labor de la Inspección Pesquera y Seprona es "esencial" para garantizar la sostenibilidad de la actividad de marisqueo a pie, "muy arraigado en la cultura gastronómica de Andalucía". De este modo, las actuaciones realizadas "reflejan el firme compromiso de la administración andaluza con el control y vigilancia de esta pesquería para que sea viable social y económicamente; además de preservar sus recursos y garantizar la seguridad alimentaria", ha subrayado la Junta.