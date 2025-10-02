La Junta vacunará contra la gripe por segundo año seguido a los niños de Huelva de tres y cuatro años en sus colegios

La delegada de Salud y Consumo, Manuela Caro, y el delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carlos Soriano,durante su visita al CEIP Marisma del Odiel de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud y Consumo, a través del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha iniciado esta semana en la provincia de Huelva la campaña de vacunación contra la gripe para la temporada 2025-26, dirigida en este arranque a los niños y niñas de seis a 59 meses de edad. De ellos, los de tres y cuatro años podrán recibir por segundo año consecutivo la vacuna en sus propios colegios.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, la delegada de Salud y Consumo, Manuela Caro, y su homólogo en la Delegación de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carlos Soriano, han asistido este jueves a la inmunización del alumnado del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Marismas del Odiel, en la capital.

Se estima que unos 4.000 niños onubenses en esta franja de edad accederán a esta prestación --el año pasado se benefició el 65% de los menores escolarizados--, para lo cual se requiere que los padres lo autoricen rellenando el consentimiento que se les facilita. A este grupo se les administrará la vacuna intranasal, mientras que los menores de dos años recibirán la vacuna inyectable en los centros de salud.

Desde esta semana también se podrán vacunar los docentes de menores de cinco años, embarazadas y puérperas, además de sus convivientes. Todos pueden solicitar ya su cita a través de Salud Responde, ClicSalud+ o en los propios centros de salud.

En este sentido, Manuela Caro ha recordado que en la última temporada más de 350 personas murieron en Andalucía como consecuencia de la gripe y que, en los periodos de mayor circulación de los virus respiratorios (VRS, gripe y Covid), se llegaron a registrar entre 900 y 1.000 hospitalizaciones a la semana, por lo que ha incidido en que "la vacunación es la forma más efectiva para prevenir enfermedades infecciosas, evitar que cursen grave y reducir estas hospitalizaciones".

Se trata de la cuarta campaña seguida en la que se vacuna a menores de cinco años y "los resultados son cada vez mejores", ha valorado la titular de Salud y Consumo, en tanto que "gracias a la vacunación se ha logrado evitar estos años un 70% de ingresos hospitalarios por gripe grave en Huelva y el resto de nuestra comunidad".

Por su parte, Carlos Soriano ha animado a las familias a que participen activamente en esta campaña y ha reiterado también que la vacunación es la herramienta "más eficaz y segura" para prevenir la gripe y sus consecuencias. "Esta iniciativa es un paso fundamental para mantener los colegios como espacios seguros y garantizar la continuidad de la actividad educativa durante la temporada de gripe", ha afirmado.

El desarrollo de esta medida de protección de la salud pública es "una muestra más" de la "importancia" de la colaboración entre las distintas consejerías del Gobierno andaluz para llevar a cabo proyectos que benefician a la sociedad andaluza.

CAMPAÑA GENERAL GRIPE-COVID

A partir del próximo lunes, 6 de octubre, comenzará la campaña general de vacunación gripe-Covid en residencias de mayores, centros de discapacidad y profesionales sanitarios y sociosanitarios. Desde la Consejería de Salud y Consumo se ha aprovechado para pedir a los profesionales sanitarios encarecidamente, al igual que ya están haciendo los docentes, que se vacunen frente a la gripe, por su propia protección y por proteger a sus pacientes, ya que muchos de ellos presentan una vulnerabilidad elevada para padecer complicaciones serias por la gripe.

Progresivamente se irán incorporando a esta campaña los restantes grupos diana: 14 de octubre, personas de 80 años o más y grandes dependientes en sus domicilios; 20 de octubre: personas de 70 años o más y los niños de más de cinco años y adultos con patologías crónicas, y el 27 de octubre: personas de 60 años o más, profesiones esenciales --como cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, bomberos, protección civil--, profesionales con exposición directa a animales e instituciones penitenciarias.

Además, a partir del 12 de noviembre y al igual que en anteriores ediciones, se organizarán jornadas de vacunación sin cita para todos los grupos diana, que se celebrarán cada miércoles mientras dure la campaña en los centros de salud. En esta campaña de vacunación frente a la gripe, Salud ha invertido 23,67 millones de euros y prevé que se vacunen en total 1.690.000 andaluces, 95.000 en Huelva.

RECOMENDACIONES

Finalmente, la Consejería de Salud y Consumo, que ha agradecido la dedicación y esfuerzo del personal sanitario para el buen desarrollo de esta campaña de vacunación, así como la respuesta de los padres y de la población en general por su responsabilidad y colaboración, ha invitado a la población vulnerable y a su entorno a vacunarse, a la vez que utilizar mascarillas cuando tengamos síntomas compatibles con la gripe para evitar contagiar a más personas, y lavarnos las manos con frecuencia, como principales recomendaciones.