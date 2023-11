Loles López apela al 25N como "día de reivindicación" que visualice a las mujeres como "las dueñas de nuestras vidas"

HUELVA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias, e Igualdad, Loles López, ha asegurado este sábado, jornada en la que celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que el 25N "es un día de reivindicación" y que por ello debe contribuir a proclamar el mensaje de que las mujeres "somos las dueñas de nuestra vida, de nuestro cuerpo".

En declaraciones a los medios, López ha ofrecido su visión de la relevancia de esta jornada conmemorativa, que ha situado como que "toda la sociedad unida tenemos que parar la violencia machista".

La consejera de Inclusión Social ha defendido que "las mujeres somos valientes, somos libres" y desde esa perspectiva ha expresado su deseo de que "es un objetivo que tenemos que conseguir toda la sociedad".

Loles López participó en la tarde de este viernes en el acto que organizó el Gobierno andaluz en la antesala de este 25N, que contó con una intervención del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y en el cual la consejera dio lectura al manifiesto que aprobó el pasado martes el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

Moreno aseguró este viernes, durante su intervención en el acto, que "no descansaremos hasta que Andalucía sea una tierra de iguales y no descansaremos hasta que Andalucía quede limpia de toda violencia machista" y anunció que el próximo 20 de diciembre se reunirá el Observatorio Andaluz de la Violencia de Género.

Remarcó que las 17 víctimas mortales contabilizadas en este 2023 "supera con creces la cifra del año 2022, que fueron 11", a lo que sumó "los 87 menores huérfanos por esta barbarie en los últimos diez años en Andalucía".

Con estos datos sobre la mesa, Moreno afirmó que "me descorazona ver que en los últimos 20 años han sido asesinadas en Andalucía 256 mujeres por violencia de género" y concluyó que "no hay número, no hay palabra que pueda expresar el dolor".