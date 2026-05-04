Loles López asiste a la exposición de fin de curso del Programa Cultura en los Barrios de Huelva

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López,y la alcaldesa de la ciudad, Pilar Miranda, en la exposición de fin de curso del Programa Cultura en los Barrios. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha asistido este lunes en Huelva a la exposición de fin de curso del Programa Cultura en los Barrios, un acto que ha presidido la alcaldesa de la ciudad, Pilar Miranda, y al que también ha asistido el delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, esta primera jornada ha estado dedicada al flamenco. El Programa Cultura en los Barrios, que organiza el Ayuntamiento de Huelva, tiene como objetivo fomentar la convivencia vecinal y preservar las señas de identidad culturales de la provincia, ofreciendo espacios de participación y aprendizaje.

Los talleres se desarrollan en los barrios y barriadas de Huelva y cuentan con la participación de alrededor de 15.000 personas, con una destacada presencia de mujeres y personas mayores. Todas las actividades son de carácter gratuito.

Así, Loles López ha valorado que este programa se desarrolle en los barrios de la capital porque "el alma de la ciudad es la gente de los barrios, de cada uno de los barrios, sin eso la ciudad no es ciudad". Al mismo tiempo, ha destacado el alto número de personas mayores que participan en los talleres, "personas que no pudieron ir al colegio y que se dedicaron a cuidar toda su vida", por ello, ha añadido, "hay que agradecer lo que nos habéis dado como sociedad y lo que nos seguís dando".

Finalmente, ha reconocido que de las personas mayores se aprende "el respeto, el valor del esfuerzo y ayudar a los demás. Y eso es lo que hace a una sociedad".

Por su parte, Pilar Miranda ha animado a la ciudadanía a participar en estas jornadas, destacando que "el fin de curso de Cultura en los Barrios, es una celebración del esfuerzo, del aprendizaje y, sobre todo, de todo lo que este programa significa en la vida de miles de personas".

Miranda ha subrayado que Cultura en los Barrios "es mucho más que un programa formativo: es un espacio donde se crean vínculos, se combate la soledad y se fomenta la convivencia", invitando a todos los onubenses "a disfrutar de las actuaciones, exposiciones y demostraciones y a sentirse orgullosos del talento que hay en nuestros barrios".

En la actualidad, el programa engloba 750 talleres de 27 disciplinas que se imparten en 44 entidades y asociaciones, abarcando disciplinas como cocina tradicional, cante autóctono, baile de salón, corte y confección, manualidades, pintura, guitarra, cerámica, fotografía, teatro, encaje de bolillos, marroquinería, electricidad del hogar, punto y ganchillo o zumba, entre otras.