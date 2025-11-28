Loles López destaca el Belén Viviente de Beas (Huelva) como "fuente de valores y abrazo entre generaciones"

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, inaugura el Belén Viviente de Beas. - JUNTA DE ANDALUCÍA

BEAS (HUELVA), 28 (EUROPA PRESS)

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha inaugurado en la tarde de este viernes la LV edición del Belén Viviente de Beas (Huelva), el más antiguo de Andalucía y el segundo de España, y que, en palabras de la consejera, "es fuente de valores, el guardián de la esencia de este pueblo y un abrazo entre generaciones".

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, López, quien ha estado acompañada por el alcalde del municipio, José Leñero, y el hermano mayor de la Hermandad Nuestra Señora de los Clarines, Antonio Rosillo, entre otras autoridades, ha destacado que el Belén Viviente de Beas es "una postal de la Navidad de Huelva y más allá de la provincia" y ha subrayado que, para los onubenses, "el comienzo de la Navidad está marcado por el encendido de los corazones de los vecinos de Beas, que se congregan en torno a este belén".

Además, ha incidido en que en esta edición "el belén pone el foco en la inclusión social, para convertirse en un belén que lleva la seña de la igualdad, un belén de todos y para todos, y esa es la verdadera magia de la Navidad".

Por su parte, el alcalde de Beas ha puesto de relieve que el Belén Viviente "es sinónimo de cultura, turismo, identidad, pero sobre todo autenticidad" y se ha mostrado orgulloso de la implicación de todos los vecinos del municipio, "que año tras año colaboran de forma activa para que salga adelante y mantenga su esencia".

Por último, el hermano mayor de la Hermandad Nuestra Señora de los Clarines ha celebrado que el pueblo de Beas "haya mantenido durante 55 años esta tradición, que se ha convertido en todo un referente y en el pistoletazo de salida de la Navidad en Huelva".