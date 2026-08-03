Loles López resalta que "Huelva sigue siendo pionera" más de 500 años después del descubrimiento del Nuevo Mundo

Imagen del izado de la bandera. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Loles López, ha resaltado esta mañana que "Huelva es una tierra de gente con talento, con entrega, con dedicación y atrevimiento" y, por ello, ha subrayado que más de 500 años después del descubrimiento del Nuevo Mundo "Huelva sigue siendo pionera".

López ha realizado estas declaraciones durante su intervención en los actos conmemorativos del 534 aniversario de la salida de las Carabelas Descubridoras del Nuevo Mundo, organizados por la Real Sociedad Colombina Onubense, y en el marco del centenario del vuelo transoceánico del Plus Ultra entre Palos de la Frontera y América del Sur, tal y como ha señalado la Junta en una nota de prensa.

A este respecto, ha felicitado y agradecido a la Real Sociedad Colombina Onubense "por mantener vivo permanentemente el espíritu del descubrimiento y el valor que tienen los Lugares Colombinos". La consejera ha incidido en que "es más necesario que nunca actos como el de este 3 de agosto, actos en los que reflexionemos sobre de dónde venimos y hacia dónde vamos, actos que reconozcamos nuestra historia".

En esta misma línea, ha hecho hincapié en que hoy "somos lo que somos por la historia que tenemos". La responsable andaluza ha asegurado que "si Huelva en su momento fue pionera, hoy no es menos. Hoy Huelva sigue siendo pionera en industria, en agricultura, en minería, etc".

Así, ha reconocido que el descubrimiento del Nuevo Mundo "se hizo gracias a su gente, la misma gente que sigue teniendo hoy. Huelva es una tierra de gente con talento, con entrega, con dedicación y atrevimiento".

Asimismo, ha animado a sentirse "orgullosos del pasado y del presente". "Lo que esta tierra ha conseguido siempre es gracias al trabajo conjunto de toda la sociedad. Por tanto, al igual que se hizo hace más de 500 años, tenemos todos la obligación moral de seguir empujando para que Huelva no solo siga conquistando mundos, sino que alcance su futuro".

La titular de Servicios Sociales ha concluido con un mensaje de esperanza y futuro: "Hoy celebramos más de 500 años que de aquí salieron tres carabelas a conquistar un Nuevo Mundo y 500 años después Huelva sigue navegando para que el resto del mundo siga descubriéndola".

La Real Sociedad Colombina Onubense comenzó su labor en 1880 cuando un grupo de intelectuales de la provincia decidieron crear la Real Sociedad Colombina Onubense como forma de promover el Hecho Colombino y su relación con Huelva que había visto partir y regresar la expedición comandada por el almirante Cristóbal Colón en 1492.