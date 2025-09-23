Luz verde a que la Universidad de Huelva implante un título más en su programación académica antes de 2028/29

HUELVA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Andaluz de Universidades (CAU) ha informado favorablemente para incluir un nuevo título de la Universidad de Huelva (UHU) a la programación académica del sistema público universitario aprobada por la Junta en 2024. Esta nueva oferta, que se concreta en un máster, concretamente sobre Gestión de Empresas Agroalimentarias, se suma a los ocho títulos ya incorporados en la nueva planificación el pasado ejercicio. Este trámite previo del CAU es obligatorio a la autorización que posteriormente deberá dar el Consejo de Gobierno.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, esta nueva incorporación es fruto de un trabajo conjunto entre el Ejecutivo autonómico y los rectores de las distintas instituciones académicas, después de que en mayo pasado la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación iniciara el procedimiento que permite revisar la planificación de enseñanzas del sistema universitario de Andalucía, que ha comenzado a aplicarse a partir del curso 2025/2026 y cuya culminación finalizará en el año académico 2028/2029.

De acuerdo con el decreto de ordenación de las enseñanzas universitarias de Andalucía, que es la normativa que la regula, se establece la posibilidad de revisarla cada dos años con el fin de adaptar la oferta universitaria a nuevas tendencias académicas, a demandas laborales y a avances en investigación, "fortaleciendo así la competitividad del sistema universitario andaluz en el ámbito nacional y en la esfera internacional".

De este modo, el máster propuesto por la UHU ofrecerá formación en Gestión de Empresas Agroalimentarias y se comenzará a impartir en el 2027/28. Una vez que este título obtenga la autorización del Consejo de Gobierno para incluirse en la programación académica, la Universidad de Huelva deberá luego solicitar a la Consejería de Universidad los informes preceptivos previos que permitirán activar el proceso de verificación y la posterior aprobación e impartición.

Al margen de esta titulación, el CAU también ha refrendado la propuesta de la UHU de modificar o bien el curso previsto de implantación o bien la denominación de una serie de títulos ya aprobados en la nueva programación académica. El máster en el Ámbito de Agronomía retrasa un año su implantación, pasando del 2026/2027 al 2027/2028 y el doctorado en Investigación y Análisis del Flamenco --conjunto con las universidades de Cádiz, Córdoba y Granada-- también aplica el mismo cambio de fechas.

Por su parte, el grado en Matemática Computacional y Ciencia de Datos modifica tanto su denominación, que pasa a designarse grado en Matemática Aplicada, como su curso de implantación, teniendo su inicio previsto para el curso 2028/2029 en vez de para el 2027/2028.