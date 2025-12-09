El Museo de Huelva acoge el miércoles una charla con una arqueóloga sobre el papel de las mujeres en el mundo romano

Archivo - Fachada del Museo de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro Andaluz de las Letras, gestionado por la Consejería de Cultura y Deporte a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, propone un encuentro en el Museo de Huelva con la profesora y doctora Nuria de la O Vidal Teruel. La arqueóloga pronunciará una charla titulada 'La imagen de la mujer en la numismática romana' el miércoles 10 de diciembre a las 19,30 horas.

Según ha indicado la Junta en una nota, en este encuentro, la profesora de la Universidad de Huelva abordará la importancia de la numismática romana como fuente histórica fundamental y mostrará cómo, a través de las representaciones femeninas en las monedas, es posible comprender el papel político, social y simbólico que desempeñaron las mujeres en el mundo romano.

Vidal Teruel es decana de la Facultad de Humanidades y profesora titular de Arqueología en la Universidad de Huelva. Obtuvo el doctorado con una tesis sobre la romanización en el extremo occidental de la Bética y desarrolla su labor investigadora en el patrimonio arqueológico onubense, especialmente en numismática y en la iconografía romana.

Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla, la profesora es doctora por la Universidad de Huelva, investigadora principal en numerosos proyectos nacionales e internacionales, además de directora de numerosas intervenciones arqueológicas. Ha publicado más de un centenar de publicaciones científicas.

Su tesis doctoral se refleja en el libro 'Análisis arqueológico de la romanización del territorio onubense'. Otras publicaciones son 'La cetaria de El Cerro del Trigo', 'Las cetariae del litoral onubense en época romana' o 'Relaciones costa-interior en el territorio onubense en época romana'.

La actividad, que tiene entrada gratuita hasta completar aforo, será el día 10 de diciembre, en el Museo de Huelva, a partir de las 19,30 horas. Más información en www.centroandaluzdelasletras.es.