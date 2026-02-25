El Museo de Huelva expone por el 28F las versiones que José Caballero hizo de la bandera de Andalucía

Versiones de la bandera de Andalucía realizadas por José Caballero expuestas en el Museo de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Huelva expone, con ocasión del Día de Andalucía, el trabajo que el pintor José Caballero realizó entre 1976 y 1977 sobre la bandera andaluza, en las que, además del blanco y verde, utilizó el negro y rojo como colores representativos de la cultura popular andaluza.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, la propuesta artística, que se concertó en una carpeta de serigrafías, supuso para el creador onubense "un reencuentro con su tierra". "Vino entonces otra vez Andalucía. Y empecé pintando la bandera andaluza", escribió.

La carpeta está compuesta por un total de 19 serigrafías, con quince láminas con dos banderas cada una, una portada, un texto introductorio de José Manuel Caballero Bonald, una lámina resumen de todas las banderas y un cierre con el texto de justificación de tirada y numeración. Dicho trabajo se exhibe en la Sala José Caballero del Museo de Huelva, en la que se muestran dos de las 'interpretaciones' de la bandera andaluza dentro de la exposición 'Algo camina hacia el infinito'.

En este sentido, la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha indicado que la bandera de Andalucía interpretada por José Caballero es "una de las sorpresas que contiene su legado" y que, "poco a poco" y de la mano de la Fundación Caballero-Thomas de Carranza, se quiere mostrar a los visitantes del Museo de Huelva. "Su singularidad radica en que trata de amplificar la raíz popular de la bandera andaluza, al tiempo que representa una suerte de reencuentro del artista con su tierra", ha señalado.

En concreto, la obra de José Caballero 'Propuesta para una bandera andaluza' coincide con la preocupación del pintor por los acontecimientos políticos y sociales de la Transición. Así, según ha explicado el secretario de la Fundación Caballero-Thomas de Carranza y comisario de la exposición 'Algo camina hacia el infinito', Raúl Estevez, "el artista onubense participó en Granada, en 1976, en un homenaje a Federico García Lorca, donde le llamó la atención la bandera blanca y verde de Andalucía".

Al respecto, Caballero inició entonces "un intenso trabajo" en torno a la bandera andaluza, que concluyó con la publicación en 1977 de la carpeta de serigrafías 'Propuesta para una bandera andaluza'. "No había ya lugar para el apasionamiento, no había lugar para las dudas. Vino entonces otra vez Andalucía. Necesitaba reencontrarme con mi tierra, llegar a ella. Y empecé pintando la bandera andaluza", afirmó el artista, quien, tras muchos meses de trabajo, puso a la venta dicho trabajo en la Galería Clan de Madrid.

En las banderas, además del blanco y verde, el pintor utilizó el negro y rojo. Sobre el uso de estos colores, Estevez ha explicado que "sobre las ya inquebrantables hegemonías del blanco y del verde, José Caballero ha superpuesto el negro y el rojo, que son los colores básicos de la cultura popular andaluza más remota y de la lucha social andaluza más de siempre".

La "intensidad del trabajo" sobre las banderas andaluzas queda documentada por la gran cantidad de bocetos preparatorios que se conservan en el legado de José Caballero. Además de 87 bocetos sueltos de muy diversos tamaños, existe un bloc de dibujo dedicado por completo a la bandera andaluza. "Todo era distinto: había un nuevo espacio, unas nuevas formas, un color distinto. Hice cientos de banderas", afirmó José Caballero.