Una nueva promoción de cocineros y camareros se gradúa en la Escuela de Hostelería de Islantilla (Huelva)

La Escuela de Hostelería de Islantilla (Huelva), adscrita al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), ha finalizado el curso 2024-25 con la entrega de diplomas acreditativos de los 45 alumnos que concluyeron el pasado mes de junio el periodo de prácticas profesionales en 14 prestigiosos establecimientos hosteleros, hoteles y obradores de la costa occidental onubense con los que el SAE ha establecido diferentes convenios de colaboración.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, finalizados los trámites administrativos, la escuela saca adelante una nueva promoción de alumnos con la graduación de los 15 alumnos del Itinerario de Camareros de Sala, que han concluido satisfactoriamente sus tres acciones formativas, con algo más de 885 horas de formación, correspondientes a los dos certificados profesionales de Nivel 2 Servicios de Bar Cafetería y Servicios de Restaurante y un módulo formativo de inserción laboral impartidos en el centro.

Igualmente, han terminado ahora los 15 alumnos que han cursado durante los últimos meses el segundo año de Cocina y Repostería, completando hasta 1.565 horas lectivas. Asimismo, los 15 alumnos permanecerán formándose un curso más para completar el itinerario de Cocina de dos años de duración.

Para la fase de prácticas, donde el alumnado completa su formación con el trabajo real, el SAE cuenta con la participación de un grupo de empresas como Othel Islantilla, Punta Umbría Beach Resort, Ilunión Islantilla, Occidental Isla Cristina, Parador de Mazagón, Meliá Isla Canela, Barceló Isla Canela, Estival Islantilla, Restaurante Taray, LPA The Culinary Bar, Gastrobar El Albero, Resaturante Raíz, Doubletree Hilton Islantilla y Restaurante El Sur.

El delegado de Empleo y director provincial del SAE, Juan Carlos Duarte, ha agradecido "la vital colaboración de estas empresas por su valiosa contribución a la excelencia en la formación de nuestros alumnos", al tiempo que ha incidido en que la Escuela amplió en 2023 el número de horas formativas del itinerario de Cocina hasta alcanzar los dos años de programación, incluyendo contenidos que permiten incrementar la especialización formativa y las prácticas. "De hecho, el alumnado, durante el periodo de prácticas, está dado de alta en Seguridad Social y cotizando, haciéndose cargo del coste de sus cotizaciones el SAE", ha añadido.

Igualmente, Duarte ha señalado que "las empresas colaboradoras han contactado con la Escuela para cubrir distintos puestos de trabajo para la temporada estival, estableciendo con el centro las gestiones necesarias para la cobertura de los puestos ofertados", lo que ha provocado que "gran parte de los alumnos hayan sido contratados". "Esta labor también es resultado del trabajo del equipo de orientación e intermediación laboral con el que se ha alcanzado, hasta el momento, el 89% de inserción", ha remarcado.

Inaugurada en abril de 1997, la escuela es un centro de referencia en su sector, tanto en la provincia de Huelva como en el conjunto de Andalucía. En sus aulas se han conformado hasta ahora un total de 25 promociones compuestas por 946 alumnos que, una vez finalizados los itinerarios de Cocina y Restaurante, han adquirido las competencias necesarias para acceder con mayor facilidad al mercado laboral. De hecho, el centro cuenta con "un excelente" dato medio de inserción laboral de los participantes en sus cursos, "superior al 90%".

Durante el curso que ahora acaba, la Escuela ha protagonizado una quincena de actos promocionales con su participación en ferias y muestras o con la grabación de programas divulgativos en medios de comunicación. Además, se ha convertido en sede de una decena de jornadas técnicas formativas relacionadas con el sector hostelero y los productos estrella de la gastronomía onubense.

Así, Duarte ha recalcado que la Escuela "ha ganado mucho en visibilidad este último año, entre colectivos, asociaciones, entidades y corporaciones, especialmente entre los orientadores escolares que han venido a conocerla por nuestro empeño en convertirla en un potente recurso para la capacitación profesional entre quienes salen o se alejan de la formación reglada". "Por esta razón, hemos iniciado los contactos y establecidos grupos de trabajo con los orientadores escolares de los centros educativos de la provincia", ha señalado.

La escuela continúa siendo sede para el trabajo en red que el SAE desarrolla con sus socios europeos bajo en proyecto Eures T 'Andalucía-Algarve' y con sus proyectos Erasmus+ , al lograr su acreditación como centro Erasmus+ ante la Agencia Nacional del Servicio Estatal para la Internacionalización de la Enseñanza (SEPIE) con el que se materializan proyectos pioneros de carácter colaborativo entre administraciones y empresas con el objeto de perfeccionar los contenidos a través del intercambio de buenas prácticas profesionales.

Este centro, el único acreditado para la realización de proyectos Erasmus+ de todo el SAE, permitió el pasado mes de abril que seis alumnos, dos profesoras y personal de la Escuela se trasladaran a Italia para visitar el Istituto Crotto Caurga en Chiavenna, socio del proyecto en desarrollo, además de estar presente en las cuatro jornadas de 'Movilidad Erasmus de Formación Profesional' convocadas para el curso 2024/25.