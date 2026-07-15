Los nuevos paritorios del Hospital de Riotinto de Huelva modernizan el proceso de atención al nacimiento

Visita a los nuevos paritorios del Hospital de Riotinto de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

MINAS DE RIOTINTO (HUELVA), 15 (EUROPA PRESS)

Los nuevos paritorios del Hospital de Riotinto, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, suponen un "avance sin precedentes" en la calidad de la atención al nacimiento en esta zona de la provincia de Huelva, gracias a la puesta en marcha de unas instalaciones "modernas, más humanizadas y provistas de equipamiento de última generación que refuerzan la seguridad y control de la madre y el bebé en todo el proceso asistencial".

Así lo ha puesto de manifiesto hoy el delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, en la visita que ha realizado a los nuevos paritorios, en la que ha estado acompañado por la delegada territorial del ramo, Manuela Caro, y la gerente del Área de Gestión Sanitaria Norte, de la que depende el hospital, María Paz Pérez.

De este modo, Correa ha señalado que esta actuación forma parte del proyecto de reforma integral y construcción del nuevo Bloque Quirúrgico y Área de Obstetricia y Ginecología del Hospital de Riotinto, que implica "la remodelación más importante en la historia del centro desde su apertura hace 42 años".

En su conjunto, la inversión destinada por la Junta, incluidas las obras, la adquisición del equipamiento tecnológico y otras intervenciones paralelas necesarias, supera los 6,7 millones de euros, de los que 1,9 corresponden a los paritorios.

En lo referente a la rehabilitación del Área Obstétrica, ya completada totalmente y en funcionamiento, el objetivo ha sido incrementar la seguridad clínica, optimizar los circuitos asistenciales e implementar un modelo de atención al parto más humanizado y centrado en la mujer, incorporando las recomendaciones en este ámbito recogidas en el Proyecto para la Humanización de la Atención Perinatal en Andalucía del SAS.

Para ello se ha dotado a este espacio de un nuevo diseño estructural con tres salas individuales de dilatación-parto-recuperación, donde la mujer puede vivir todo el proceso de alumbramiento sin necesidad de traslados entre distintas estancias, y en el que se ubican también una nueva consulta de urgencias ginecológicas y tres consultas de Obstetricia y Ginecología.

Se trata en definitiva de importantes progresos que impactan de manera beneficiosa en los 316 partos que al año se registran de media en el Hospital de Riotinto.

Por su parte, el proyecto en el Bloque Quirúrgico, que se encuentra en fase avanzada de ejecución, comprende la renovación completa de los cuatro quirófanos existentes y la edificación de uno nuevo, con lo que se ampliará a cinco su número, así como la puesta en marcha de un hospital de día quirúrgico, un dispositivo de nueva creación enfocado a los pacientes que se sometan a intervenciones de cirugía mayor ambulatoria y que no requieren ingreso.

Estas instalaciones permitirán potenciar la capacidad del centro hospitalario en este apartado aumentado el número de operaciones, a la vez que la complejidad y seguridad de estas, repercutiendo así en la agilización de la asistencia a la población y la reducción de las listas de espera. A ello hay que añadir la incorporación también de una nueva área de reanimación, zona de preparación y circulación de pacientes y nuevas zonas para el almacenaje.

Los trabajos de obra irán acompañados de la dotación de equipamiento e instrumental quirúrgico de vanguardia, con un coste de 1,6 millones de euros.

En total, la superficie de nueva construcción asciende a 2.079 metros cuadrados, entre las diversas ampliaciones y reformas planificadas, "que no solo van a repercutir positivamente en la calidad de la atención a la población, sino también en las condiciones laborales de los profesionales y en las herramientas para el desarrollo de su labor", ha añadido José Manuel Correa.

La previsión es que la segunda fase de las obras en los quirófanos, actualmente al 80% de ejecución, esté finalizada en el último trimestre del año.

QUIRÓFANOS PROVISIONALES Y NUEVA CAFETERÍA

En paralelo con la realización de un proyecto de esta envergadura, desde el Hospital de Riotinto se han abordado otros trabajos con la finalidad de garantizar la continuidad en la asistencia e interferir lo menos posible en la prestación de la actividad sanitaria. Entre ellos se encuentra la dotación de dos quirófanos provisionales que se han instalado en las dependencias de la antigua cafetería del centro sobre una superficie de 261 metros cuadrados.

Este espacio se distribuye en sala de preparación, sala de panel de aislamiento e instalación eléctrica, los dos quirófanos completamente equipados con sus estancias auxiliares y distribuidor, sala de espera y aseos.

Por su parte, la cafetería se ha trasladado a otro edificio de nueva construcción de una única planta en las inmediaciones del Hospital de Riotinto.

Ambas actuaciones han requerido una inversión que sobrepasa el millón de euros y que, sumado a los 5,7 millones del proyecto del nuevo Bloque Quirúrgico y Área Obstétrica, da como resultando el montante total de 6,7 millones.

El impulso de esta serie de obras se enmarca en el programa de mejoras que la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias viene acometiendo en los últimos años en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva con el propósito de modernizar las instalaciones y corregir su obsolescencia, a la vez que incorporar equipamiento electromédico de vanguardia, propiciando así también un incremento de los servicios.

Todo ello gracias a una partida económica cercana ya a los 16 millones de euros, en beneficio de la mejora de la asistencia a los usuarios de su zona de influencia: las comarcas onubenses de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Cuenca Minera y Andévalo central.