El Operativo Ermita durante la salida de la Virgen del Rocío concluye con 22 asistencias sanitarias y dos traslados

Operativo Ermita en la aldea del Rocío durante la salida de la Virgen - EMA 112 ANDALUCÍA

HUELVA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Operativo Ermita, el despliegue asistencial que al amparo del Plan Aldea garantiza la coordinación y asistencia sanitaria durante la salida de la procesión de la Virgen del Rocío, ha gestionado 22 atenciones, principalmente por desvanecimientos, episodios de mareos, traumatismos menores, ansiedad y patologías respiratorias, ninguna de ellas de especial relevancia. Dos de ellos han tenido que ser evacuados al Centro Sanitario del 061 del nuevo Cecopi.

Según informa en un comunicado EMA 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, estas cifras son las más bajas de los últimos años, ya que en la pasada edición fueron 38 las atenciones, según ha señalado el responsable del Grupo Sanitario del Plan Romero y director provincial del Centro de Emergencias Sanitarias 061, Juan Chaves.

Los especialistas de EMA 112 que trabajan en el Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) junto a efectivos de Guardia Civil, Unidad Adscrita de la Policía Nacional, Policía Local y el Centro de Emergencias Sanitarias del 061, han señalado que la noche y primeras horas de la madrugada se han desarrollado con normalidad más allá de algunos casos sanitarios.

DESPLIEGUE EN EL PASEO MARISMEÑO

La Junta de Andalucía instaló a primera hora de la noche un Puesto de Mando Avanzado con un Puesto Sanitario integrado en el Paseo Marismeño para garantizar la seguridad de los miles de romeros que se han congregado en las inmediaciones de la ermita para presenciar la salida procesional de la Virgen del Rocío. Previa al montaje de las carpas, a primera hora de la tarde se llevó a cabo el vallado de la zona y limpieza para preparar el espacio.

El Centro de Emergencias Sanitarias (CES 061) instaló pasadas las 22.00 horas un Puesto Avanzado con capacidad para atender a más de 50 pacientes de forma simultánea. Este Hospital de Campaña ha estado asistido por médicos, enfermeros y técnicos de emergencias sanitarias y ha contado con el apoyo del voluntariado de Protección Civil con hasta 85 personas voluntarias de 18 agrupaciones. El operativo sanitario ha contado también sobre el terreno con ambulancias para efectuar los traslados.

Previamente, por la mañana, también se instaló un puesto sanitario avanzado para atender las emergencias surgidas durante la celebración de la misa pontifical, celebrada en la explanada del Paseo Marismeño. Los servicios de emergencia de la EMA han dispuesto en el lugar globos de iluminación para facilitar la visibilidad en el espacio de trabajo de los operativos de emergencias y un puesto de coordinación conectado con el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi).

A estos profesionales se ha sumado el retén del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva preparado para intervenir ante incendios o rescates y salvamentos, la Unidad Adscrita del Cuerpo Nacional de Policía a la comunidad autónoma, en labores de custodia y seguridad del espacio acotado para los operativos de emergencia, voluntariado de Protección Civil, Guardia Civil y personal del Ayuntamiento de Almonte.

VUELTA DE LAS HERMANDADES

Hasta 31 hermandades rocieras emprenden este lunes su camino de vuelta, bajo la coordinación y asistencia del Plan Romero. Por los Caminos de Sevilla regresan este lunes 23 filiales: Albaida del Aljarafe, Alcalá de Guadaíra, Almensilla, Aznalcázar, Bollullos de la Mitación, Castrense, Coria del Río, El Viso del Alcor, Espartinas, Gines, La Puebla del Río, Las Cabezas de San Juan, Lebrija, Mairena del Aljarafe, Málaga la Real, Montequinto, Salteras, San Juan de Aznalfarache, Sanlúcar la Mayor, Tomares, Umbrete, Utrera y Valencina de la Concepción.

Por los Caminos de Cádiz emprenden este lunes su vuelta las hermandades de Arcos de la Frontera, Chiclana de la Frontera, Chipiona, Puerto Real, Rota y Sanlúcar de Barrameda, mientas que de Huelva lo hará la hermandad de Ayamonte. También emprende su regreso la filial de Torremolinos.