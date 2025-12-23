Papá Noel reparte ilusión y alegría en el Mercado del Carmen de Huelva

Papá Noel en el Mercado del Carmen de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Papá Noel ha recorrido este martes el Mercado del Carmen de Huelva capital ofreciendo un regalo navideño a los niños que han acudido a visitarle. Esta actividad se enmarca dentro de la campaña navideña para la promoción y dinamización comercial de los comercios minoristas que desarrollan su actividad en los distintos mercados de abastos de la provincia de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

Con este acto ha finalizado esta iniciativa, a la que se han sumado este martes el Ayuntamiento de Huelva y Acomerca, la Asociación de Comerciantes de Mercado del Carmen en Huelva, según ha indicado la Consejería en una nota.

La activación ha tenido lugar en tres escenarios diferentes: el Mercado de Abastos de Ayamonte el pasado 18 de diciembre y el Mercado de San Sebastián el viernes 19, donde se celebraron unos cocinados en directo presentando ideas innovadoras y accesibles de cara a las próximas celebraciones navideñas con 'Showcookings' protagonizados por tres profesores de la Escuela de Hostelería de Islantilla, poniendo en valor los productos de la gastronomía onubense.

La "guinda final" la ha puesto un Papá Noel itinerante que ha recorrido las calles del central Mercado del Carmen, sorprendiendo a los más pequeños, y a los no tan pequeños, con los que ha compartido "confesiones", fotografías y unos regalos navideños especiales para la ocasión. Estas actividades promocionales han ido acompañadas de azafatas que han ofrecido un libro de recetas conmemorativo de la propia Escuela de Hostelería de Islantilla, así como un surtido de chocolates.

"Queremos que los mercados de abastos sigan siendo lo que siempre han sido: espacios llenos de vida, de comunidad y de empleo", ha afirmado el delegado Juan Carlos Duarte.

Al respecto, el delegado ha señalado que la Consejería de Empleo "sigue muy de cerca el comportamiento social y los hábitos de consumo de quienes confían en el comercio de proximidad siempre asociado a la calidad, al tiempo que apreciamos en el sector la necesidad de crear las condiciones necesarias para integrar nuevas fórmulas que permitan su modernización y poder revitalizar estas plazas municipales, impulsar el empleo en el sector y garantizar su futuro en pueblos y ciudades, favoreciendo el relevo generacional".