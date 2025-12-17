Papá Noel visita Pediatría del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva con la tradicional ayuda de los bomberos

Papá Noel con uno de los niños ingresados en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ilusión navideña ha inundado este miércoles el área de Pediatría del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, adscrito al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Junta de Andalucía, con la tradicional visita de Papá Noel. Con la colaboración de Holea y los Bomberos del Ayuntamiento de Huelva, los menores y sus familias viven una de las jornadas "más esperadas y emocionantes" del año.

Así, según ha indicado el centro hospitalario en una nota, los niños y niñas hospitalizados han visto llegar "con sorpresa y emoción" a Papá Noel desde las ventanas de sus habitaciones. Acompañado por los efectivos de la Unidad de Rescate Urbano del Servicio de Extinción de Incendios, ha subido hasta la terraza de la segunda planta en la cesta de un camión escala.

Allí lo esperaba la mascota 'Amorista', un corazón rojo con sonrisa y brazos abiertos, para entregarle las llaves de El Patio del Amor. Juntos han recorrido este nuevo espacio de juego y ocio inclusivo para niños hospitalizados recientemente inaugurado, saludando a los menores por las ventanas antes de acceder a la unidad pediátrica.

A continuación, han visitado una a una las habitaciones para entregar regalos y caramelos llegados desde Holea, acompañado también por los bomberos y los profesionales sanitarios que los cuidan, donde han encontrado la emoción de los niños y el agradecimiento de sus familias.

Entre los miembros de la comitiva se encontraban el director gerente del hospital, Manuel García de la Vega y la gerente de Holea, Lucía Guisado, además de numerosos profesionales del centro, especialmente de Pediatría y de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, coordinadores de la actividad. Un buen número de ayudantes han estado trabajando desde primera hora de la mañana para que todo estuviera a punto cuando llegara.

Esta iniciativa forma parte de la programación especial de Navidad que se desarrolla estos días en los centros del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, con múltiples actividades. Un programa posible "gracias a la implicación de los profesionales" y, "de un modo muy especial, a la colaboración altruista de diversas instituciones, el mundo del deporte, de la música, centros educativos, asociaciones y grupos de voluntariado, entre otros", que "en un acto de inmensa generosidad se acercan estos días al hospital para amenizar y hacer más llevadera la estancia de los pacientes y sus familiares".